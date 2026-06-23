Resumen: La dirigencia aclaró que la separación no se da con tristeza, sino con una gratitud profunda y sincera por haber creído en el proyecto del club.

El DIM se despide de Adidas tras 4 años de historia compartida: el poderoso cambia de marca «de piel»

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín hizo oficial el cierre de una de sus etapas comerciales y de diseño más importantes de los últimos años. A través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, el Poderoso de la Montaña le dio un adiós definitivo a la marca alemana Adidas, tras cuatro años de relación institucional.

El club paisa transformó lo que podría ser una simple notificación contractual en una carta de agradecimiento hacia la firma que los vistió desde 2022:

Balance de la alianza: Fueron 4 años de sudor, gloria y crecimiento compartido, acompañando al equipo en pretemporadas, viajes y celebraciones clave.

Identidad en la piel: El DIM destacó que la marca no se limitó a entregar los colores rojo y azul, sino que logró plasmar la identidad, el alma y el orgullo del Equipo del Pueblo ante el país y el continente.

Cierre sin amargura: La dirigencia aclaró que la separación no se da con tristeza, sino con una gratitud profunda y sincera por haber creído en el proyecto del club.

La declaración oficial del «Poderoso»

«Llevaremos siempre en el recuerdo lo que construimos juntos. El camino sigue, pero esta etapa queda marcada en el pecho del equipo del pueblo. ¡MUCHAS GRACIAS!»

Este anuncio coincide con una etapa de renovación absoluta para la institución de cara al segundo semestre de 2026. Con el reciente regreso a un escudo mucho más tradicional y la finalización de este contrato, el DIM se prepara para abrirle las puertas a una nueva marca internacional que asumirá el reto de vestir la pasión de la tribuna antioqueña.