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Resumen: El senador electo Iván Cepeda anunció que se declarará en desobediencia civil y convocará a sus votantes a las calles si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, continúa persiguiendo o intenta extraditar a Gustavo Petro. Durante una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas, Cepeda cuestionó la idoneidad de la posesión de De la Espriella argumentando una supuesta inhabilidad por su ciudadanía estadounidense —un impedimento ya descartado previamente por la justicia— y exigió la liberación de Beto Coral, a quien calificó como un preso político.

Nueva pataleta de Iván Cepeda tras su derrota: ahora dice que se declara en «desobediencia civil»

En una nueva pataleta tras perder las elecciones presidenciales, el senador electo Iván Cepeda aseguró que se declarará en desobediencia civil si el presidente electo Abelardo de la Espriella no deja de perseguir a Gustavo Petro.

Según lo dijo el senador, la decisión la toma para proteger la «dignidad» del país, asegurando que el presidente electo quiere extraditar a Petro y que si eso llegase a pasar, no lo reconocería como presidente.

En una rueda de prensa en la que el excandidato presidencial no permitió preguntas, Cepeda aseguró además que de la Espriella no puede posesionarse como presidente por su ciudadanía estadounidense, algo que además ya fue descartado por la justicia, que aseguró que eso no era impedimento.

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Además, Cepeda habló de Beto Coral, a quien catalogó como preso político, y exigió su liberación.

Por último, el excandidato llamó a todos sus votantes a declararse en desobediencia, en lo que sería un llamado a las calles.

En desarrollo.

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