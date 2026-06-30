Resumen: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no existe confirmación plena sobre la muerte de alias Marlon tras la aparición de un video en el que el jefe disidente aparece con vida.

‘Hasta no tener el cuerpo, no hay muerto’: MinDefensa admite dudas sobre la muerte de alias ‘Marlon’

El Gobierno Nacional reconoció que aún no existe certeza sobre la muerte de alias ‘Marlon’, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc, luego de que circulara un video en donde aparece con vida, pese a que días atrás las autoridades habían informado que habría sido neutralizado durante una operación militar en el suroccidente del país.

El pronunciamiento lo hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien explicó que, mientras no se recupere el cuerpo del jefe guerrillero, no es posible confirmar oficialmente su muerte.

«No sabemos exactamente la realidad. Frente a ello, lo dije también al siguiente día de haber anunciado que lo habíamos neutralizado: hasta no tener el cuerpo, pues no hay muerto», afirmó el funcionario.

Sánchez indicó que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones militares como si alias ‘Marlon’ continuara activo y reiteró que el objetivo es lograr su captura o confirmar plenamente su fallecimiento.

La controversia surgió luego de que las disidencias de las Farc difundieran un video fechado el 27 de junio, en el que aparece Iván Jacobo, conocido como alias ‘Marlon’, leyendo un comunicado y haciendo referencia a la coyuntura política del país, incluida la elección presidencial de Abelardo de la Espriella.

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El material generó dudas sobre el resultado de la operación militar realizada el pasado 20 de junio en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, donde inicialmente los reportes de inteligencia señalaban que el cabecilla habría sido abatido.

El ministro explicó que la información conocida tras la operación provenía de reportes operacionales y de inteligencia, pero recordó que desde el día siguiente aclaró que la confirmación definitiva dependía de la recuperación e identificación del cuerpo.

«Si tengo que corregir la información oficial, la corrijo. Hasta no tener el muerto, no hay confirmación de que sí logramos ese resultado», sostuvo.

Mientras se verifica la autenticidad del video difundido por las disidencias, el Ministerio de Defensa aseguró que se intensificarán las operaciones en el cañón del Micay, el área del Naya y El Naranjal, zonas donde, según información de inteligencia, se habrían realizado supuestas honras fúnebres tras la ofensiva militar.

El ministro también confirmó que el resultado plenamente verificado de esa operación corresponde a la muerte de alias ‘Ñeque’ o ‘Juaco’, señalado como la mano derecha de alias ‘Marlon’, cuya neutralización sí fue confirmada por las autoridades.

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