Resumen: Medellín abrió licitación por más de $17.500 millones para construir la nueva estación de Policía de El Poblado. La obra iniciará en enero de 2026 y será ejecutada por la EDU.

Medellín anuncia inversión para nueva estación de Policía en El Poblado: obras iniciarían en enero

La alcaldía de Medellín dio un paso clave para fortalecer la seguridad en la comuna 14 tras publicar la licitación para la nueva estación de Policía de El Poblado, un proyecto estratégico que contará con una inversión superior a los $17.500 millones.

La convocatoria ya se encuentra disponible en el Secop II y permitirá seleccionar al contratista encargado de la obra. Esta nueva estación de Policía reemplazará la antigua sede, demolida debido a su deterioro y a que no cumplía con la norma de sismorresistencia.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) será la entidad ejecutora del proyecto, que tendrá un plazo estimado de 10 meses desde la firma del acta de inicio. Según el cronograma oficial, la adjudicación está prevista para diciembre y las obras comenzarían en enero de 2026.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó la importancia de este avance para la presencia institucional y la capacidad operativa de la fuerza pública en uno de los sectores más dinámicos de la ciudad.

“Ya fue publicado el proceso de contratación para la construcción de la nueva estación de policía del Poblado, un proyecto que representa un paso importante en nuestro compromiso por fortalecer la infraestructura destinada a la protección, la convivencia y la presencia territorial de la fuerza pública”, afirmó el funcionario.

Esta obra, que se desarrollará con la EDU en el marco del contrato de mandato vigente, cuenta con una inversión superior a los $17.500 millones de pesos y un plazo de 10 meses.

“Nuestro propósito es dotar a la Policía de mejores capacidades operativas y espacios modernos que permitan mejorar la respuesta frente al delito y fortalecer la percepción de seguridad ciudadana”. Agregó.

La nueva infraestructura buscará mejorar la operatividad policial en El Poblado, uno de los corredores con mayor actividad turística, comercial y residencial en Medellín, donde la demanda de presencia institucional se ha incrementado en los últimos años.

