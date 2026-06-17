Resumen: Medellín puso en funcionamiento una nueva estación de bomberos en el occidente de la ciudad. La sede ya ha atendido cerca de 60 emergencias y beneficia a más de 200.000 personas.

Más cobertura y respuesta: así funciona la nueva estación de bomberos de Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en funcionamiento una nueva estación de bomberos en el occidente de la ciudad, una infraestructura que busca fortalecer la atención de emergencias y mejorar los tiempos de respuesta para más de 200.000 habitantes de este sector.

La nueva sede, ubicada en el acceso al Túnel de Occidente, en el corregimiento de San Cristóbal, ya completa su primer mes de operación y, durante este periodo, ha atendido cerca de 60 emergencias registradas en la zona.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), la estación de bomberos cuenta con una tripulación permanente encargada de atender situaciones que se presenten en San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, la parte alta de la comuna de Robledo y sectores limítrofes con San Javier.

La alcaldía destacó que la nueva infraestructura permite optimizar la capacidad de reacción ante incendios, accidentes, rescates y otras emergencias, reduciendo los tiempos de desplazamiento de los organismos de socorro hacia zonas que históricamente requerían mayor cobertura operativa.

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Además de beneficiar directamente a la población del occidente de Medellín, la estación de bomberos podrá servir como apoyo para municipios cercanos como San Jerónimo y Ebéjico cuando las circunstancias lo requieran y exista coordinación entre las entidades de atención de emergencias.

Con esta apertura, Medellín fortalece su red de respuesta con un total de nueve estaciones de bomberos distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.

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