Resumen: Miles de hinchas colombianos se reunieron en el Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para realizar un multitudinario banderazo en apoyo a la Selección Colombia antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán. La celebración estuvo marcada por banderas, camisetas y muestras de respaldo a la Tricolor en la previa de su estreno mundialista.

¡Locura por la Tricolor! Fiesta total en Ciudad de México para el debut de Colombia ante Uzbekistán

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 estuvo acompañada por una masiva muestra de apoyo por parte de sus seguidores en territorio mexicano. A pocas horas del primer compromiso de la Tricolor en la cita orbital, cientos de aficionados se reunieron en uno de los puntos más reconocidos de la capital azteca para expresar su respaldo al combinado nacional.

El lugar escogido fue el Ángel de la Independencia, monumento emblemático de Ciudad de México que durante la jornada se convirtió en un punto de encuentro para los colombianos que viajaron al país norteamericano con la ilusión de acompañar al equipo durante la competencia.

Vestidos con camisetas amarillas, portando banderas y otros elementos alusivos a Colombia, los asistentes protagonizaron una celebración cargada de entusiasmo en la previa del encuentro frente a Uzbekistán, correspondiente a la primera fecha del Grupo K.

COLOMBIA SE TOMÓ MÉXICO Impresionante imágenes con drone muestran la gran cantidad de gente en el Ángel de la Independencia para el banderazo de la Selección Colombia. Vamos que se puede pic.twitter.com/kWAmpbp4zm — Santiago Giraldo “El Bueno” 🇨🇴🇺🇸 (@SantiGiraldoVal) June 17, 2026

Una muestra de apoyo antes del debut

La concentración de aficionados tuvo como principal objetivo enviar un mensaje de respaldo a los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes regresan a una Copa del Mundo luego de la ausencia en la edición disputada en Catar 2022.

🇨🇴 ¡Vamos Colombia! 🇨🇴 Así fue el Banderazo de los colombianos en Ciudad de México, previo al juego de nuestra selección Vs Uzbequistán… Video: Cortesía Dany Rios García pic.twitter.com/8H81MGgxw1 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) June 17, 2026

Durante varias horas, el sector estuvo marcado por la presencia de seguidores que aprovecharon la ocasión para compartir la expectativa que genera el inicio del torneo. El ambiente festivo reflejó el optimismo de quienes esperan que Colombia tenga una destacada actuación en el campeonato.

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La reunión también evidenció el entusiasmo de los hinchas radicados en México y de quienes se desplazaron desde diferentes lugares para acompañar al equipo nacional en esta nueva aventura mundialista.

El verdadero ambiente mundialista se vive en Ciudad de México 🇲🇽🇨🇴 Impresionante la cantidad de personas que hay en el ángel de la independencia para el banderazo colombiano. @CampoDepMX pic.twitter.com/2X9ipl8l0H — Danna Cervantes (@dannapcervantes) June 17, 2026

El regreso de Colombia a la máxima cita del fútbol internacional ha despertado una gran ilusión entre los aficionados. La última participación del seleccionado nacional en un Mundial fue en Rusia 2018, por lo que la clasificación a esta edición representa una nueva oportunidad para volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

La Tricolor inicia su camino en el Grupo K

El debut de Selección está programado para este miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde enfrentará a Uzbekistán en su primer partido del Mundial 2026.

El conjunto asiático afronta una participación histórica al disputar por primera vez una Copa del Mundo, mientras que Colombia buscará aprovechar su experiencia en este tipo de torneos para comenzar con un resultado positivo.

Tras el estreno mundialista, la selección nacional continuará su recorrido en la fase de grupos enfrentando a República Democrática del Congo y posteriormente a Portugal, rivales con los que definirá sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La expectativa alrededor del equipo ha crecido en los últimos años gracias al proceso liderado por Néstor Lorenzo, quien logró consolidar una base competitiva que llevó a Colombia a recuperar protagonismo en el continente y asegurar su clasificación al Mundial.

Mientras llega la hora del pitazo inicial, la afición ya dejó claro que el equipo contará con un importante respaldo desde las tribunas. La multitud reunida en el Ángel de la Independencia convirtió la previa del partido en una auténtica fiesta colombiana y demostró que la ilusión mundialista ya se vive con intensidad en México.