Nueva encuesta ratifica a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta y además ganaría la Presidencia

Resumen: La más reciente encuesta de Atlas Intel para la revista Semana revela que, aunque Iván Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con un 36,4% frente al 27,9% de Abelardo de la Espriella, el panorama se invierte drásticamente en el escenario de balotaje. En una segunda vuelta, De la Espriella se consolidaría como el próximo presidente de Colombia al alcanzar un 43,5%, superando por más de cuatro puntos a Cepeda, quien quedaría rezagado con un 39,2%. El estudio, realizado a 2.650 personas con un margen de error del 2%, confirma que el abogado penalista logra capitalizar el voto de los sectores de oposición e independientes, perfilándose como la figura capaz de vencer al oficialismo en la contienda definitiva de 2026.

El panorama político hacia la Presidencia de la República ha dado un giro significativo tras los resultados de la más reciente encuesta de Atlas Intel, publicada por la revista Semana. Los datos revelan que, si bien el oficialismo lidera la intención inicial, el abogado Abelardo de la Espriella logra revertir la tendencia en el escenario definitivo de segunda vuelta, consolidándose como el próximo presidente de Colombia en un cara a cara frente a Iván Cepeda.

Primera Vuelta: Cepeda lidera, pero sin mayoría

En el escenario de primera vuelta, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se mantiene en la primera posición con un 38,7% de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella, quien registra un 27,9%. Aunque Cepeda encabeza la lista, la medición sugiere que el oficialismo ha alcanzado un techo electoral, mientras que la centroderecha se encuentra atomizada entre figuras como Paloma Valencia (23,5%) y Sergio Fajardo (5,1%).

El vuelco en Segunda Vuelta

La gran noticia del estudio es el comportamiento de los electores en el balotaje. En un enfrentamiento directo, Abelardo de la Espriella ganaría la Presidencia con el 48,8% de los votos, superando a Iván Cepeda, quien se quedaría con el 39,8%.

Este resultado indica que De la Espriella logra capturar la gran mayoría de los votos de los candidatos que quedarían fuera de la contienda (como los seguidores de Valencia y los sectores independientes de centro), logrando una ventaja muy superior contra el candidato del petrismo.

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Ficha Técnica del estudio