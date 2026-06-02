Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La ciudad sumó una nueva Comisaría de Familia con atención permanente. La medida busca fortalecer la respuesta institucional frente a casos de violencia

Medellín abre comisaría de la familia: así busca frenar la violencia en los hogares

Medellín puso en funcionamiento una nueva Comisaría de Familia que prestará atención las 24 horas del día, como parte de las estrategias para fortalecer la respuesta institucional frente a casos de violencia intrafamiliar, conflictos familiares y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La nueva sede, denominada Comisaría de Familia de Permanencia Sur, estará ubicada en Plaza de la Libertad y fue adecuada con una inversión de 221 millones de pesos.

El espacio contará con tres equipos interdisciplinarios integrados por 18 servidores encargados de brindar atención permanente a la ciudadanía.

Según la alcaldía, esta Comisaría de Familia fue diseñada para atender especialmente a los habitantes de la zona sur de Medellín, con el propósito de agilizar los procesos, mejorar el acompañamiento a las víctimas y garantizar respuestas oportunas ante situaciones que afectan la convivencia y la seguridad en los hogares.

Lea también: ¡En video quedó! Seguidores de Iván Cepeda vandalizaron y retuvieron el bus de la Selección Colombia

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que el fortalecimiento de estos espacios busca ofrecer una atención más rápida y efectiva a las personas que requieren apoyo institucional.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además, destacó que la protección de las familias es un componente fundamental para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Mientras que en 2024 Medellín contaba con una sola comisaría de permanencia, actualmente avanza en la creación de siete nuevas sedes para ampliar la cobertura y acercar estos servicios a más sectores de la ciudad.

Las cifras oficiales muestran que entre enero y abril de 2026 las comisarías de familia registraron 4.682 procesos radicados y lograron finalizar más de 6.260 trámites, alcanzando un avance del 85,2% en la meta de descongestión establecida para este año.

Con la entrada en operación de esta nueva Comisaría de Familia, la Alcaldía busca fortalecer la atención integral a las víctimas, optimizar los tiempos de respuesta y garantizar una mayor presencia institucional en los territorios donde más se requiere este servicio.

Más noticias de Medellín