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    ¡En video quedó! Seguidores de Iván Cepeda vandalizaron y retuvieron el bus de la Selección Colombia

    Durante el tiempo que el vehículo estuvo detenido, varios manifestantes se acercaron y pegaron publicidad electoral de Iván Cepeda y lanzaban arengas contra Abelardo de La Espriella

    Publicado por: SoloDuque

    bus de la seleccion colombia vandalizado por seguidores de ivan cepeda y el pacto historico

    Minuto30.com .- Un inusual y controvertido episodio se registró en las inmediaciones del Estadio El Campín, en Bogotá, cuando el bus oficial de la Selección Colombia vio interrumpido su tránsito al quedar inmerso en una concentración política a favor de la campaña de Iván Cepeda.

    En redes sociales circulan videos que muestran como fue «vandalizado» y retenido el bus, por parte de los fanáticos del Pacto Histórico que protestaban porque Abelardo de la Espriella les ganó con más de 10 millones de votos durante la Primera Vuelta.

    El incidente, que genera el rechazo de diversos sectores, se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

    Bloqueo del paso: La multitudinaria marcha rodeó por completo el automotor de la ‘Tricolor’, restringiendo totalmente su movilidad durante varios minutos.

    Uso indebido y propaganda: Durante el tiempo que el vehículo estuvo detenido, varios manifestantes se acercaron y pegaron publicidad electoral y afiches políticos del candidato oficialista Iván Cepeda en los vidrios y la carrocería del bus oficial.

    Un nuevo capítulo en la disputa por los símbolos deportivos

    Este episodio ocurre en un momento de alta sensibilidad, justo después de la controversia desatada por el propio Iván Cepeda al exigir explicaciones a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el uso de la camiseta tricolor por parte de sus opositores durante la jornada electoral.

    Hasta el momento, ni los organizadores de la movilización ni la FCF ni la campaña de Iván Cepeda han emitido un pronunciamiento oficial sobre la inmovilización temporal y el empapelamiento del bus de la Selección.

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    Videos del tensionante momento vivido por el bus de la Selección Colombia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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