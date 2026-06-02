¡En video quedó! Seguidores de Iván Cepeda vandalizaron y retuvieron el bus de la Selección Colombia

Minuto30.com .- Un inusual y controvertido episodio se registró en las inmediaciones del Estadio El Campín, en Bogotá, cuando el bus oficial de la Selección Colombia vio interrumpido su tránsito al quedar inmerso en una concentración política a favor de la campaña de Iván Cepeda.

En redes sociales circulan videos que muestran como fue «vandalizado» y retenido el bus, por parte de los fanáticos del Pacto Histórico que protestaban porque Abelardo de la Espriella les ganó con más de 10 millones de votos durante la Primera Vuelta.

El incidente, que genera el rechazo de diversos sectores, se desarrolló bajo las siguientes circunstancias:

Bloqueo del paso: La multitudinaria marcha rodeó por completo el automotor de la ‘Tricolor’, restringiendo totalmente su movilidad durante varios minutos.

Uso indebido y propaganda: Durante el tiempo que el vehículo estuvo detenido, varios manifestantes se acercaron y pegaron publicidad electoral y afiches políticos del candidato oficialista Iván Cepeda en los vidrios y la carrocería del bus oficial.

Un nuevo capítulo en la disputa por los símbolos deportivos

Este episodio ocurre en un momento de alta sensibilidad, justo después de la controversia desatada por el propio Iván Cepeda al exigir explicaciones a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por el uso de la camiseta tricolor por parte de sus opositores durante la jornada electoral.

Hasta el momento, ni los organizadores de la movilización ni la FCF ni la campaña de Iván Cepeda han emitido un pronunciamiento oficial sobre la inmovilización temporal y el empapelamiento del bus de la Selección.

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Videos del tensionante momento vivido por el bus de la Selección Colombia

Así vandalizó la Primera Línea un bus de la Selección Colombia. Quieren intimidar y extorsionar a la gente para que no voten por Abelardo. Los promotores de este vandalismo son los dirigentes del Pacto Histórico. pic.twitter.com/vmJ5hLxrR3 — Andres L (@bacano_andres) June 2, 2026