¡Nueva cara para Belén! Gracias a la gestión de Santiago Perdomo, Las Playas estrena moderno corredor verde

Resumen: Gracias a la gestión del concejal Santiago Perdomo, Belén Las Playas pasó de tener un antiguo separador gris a un moderno corredor verde. La intervención mejora la movilidad peatonal, embellece el entorno urbano y ofrece a la comunidad un espacio más agradable y conectado con la naturaleza.

Lo que durante años fue un separador gris y poco atractivo en la comuna de Belén se ha transformado en un vibrante corredor verde que revitaliza el entorno urbano y mejora la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en el sector de Belén Las Playas.

Esta transformación es resultado de la gestión del concejal Santiago Perdomo, quien impulsó la creación de un “túnel verde” pensado para la comunidad: para quienes transitan diariamente, esperan transporte público o simplemente buscan disfrutar de un entorno más humano y agradable.

La intervención no solo embellece el sector, sino que también fomenta el cuidado ambiental y la conexión entre la ciudad y la naturaleza. Además, este corredor verde ofrece un espacio saludable de recreación y descanso para vecinos y visitantes.

“Estos espacios son para la comunidad, para que los disfruten, los sientan propios y los cuiden. Transformar la ciudad también es dignificar la vida de quienes la habitan”, afirmó Santiago Perdomo, destacando la importancia de pensar los espacios públicos desde la gente y para la gente.

Para la comunidad de Belén Las Playas, el corredor verde representa más que una mejora estética: es un símbolo de presencia, compromiso y amor por el territorio. Se ha convertido en un lugar que invita a caminar con tranquilidad, respirar aire fresco y sentirse orgullosos de su barrio.

El concejal aseguró que seguirá trabajando para que Medellín florezca, promoviendo espacios públicos que respondan a las necesidades de la comunidad. Este corredor verde demuestra que pequeñas transformaciones pueden generar un impacto positivo y duradero en la vida de los ciudadanos.