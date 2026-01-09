Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un juez condenó a alias ‘Sopotropo’ por un ataque armado en Medellín que dejó una mujer muerta y cinco heridos.

Condenan a alias ‘Sopotropo’, responsable de ataque armado que dejó un muerto en Medellín

La justicia cerró uno de los casos más graves de ataque armado registrados en Medellín en los últimos años. Un juez penal de la ciudad condenó a 41 años y 7 meses de prisión a Sergio, conocido con el alias de ‘Sopotropo’, por su participación directa en un violento hecho que dejó una mujer muerta y varias personas heridas.

El ataque armado ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2025, en el barrio Doce de Octubre, cuando un grupo de hombres que se movilizaban en motocicletas abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas frente a una vivienda.

En el lugar murió una mujer de aproximadamente 48 años, mientras que cinco personas más resultaron heridas, entre ellas una adolescente.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer que el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que delinquen en esa zona de Medellín.

Según el ente acusador, el ataque no fue producto del azar, sino una acción planificada dentro de un conflicto armado urbano por el control territorial.

Durante el proceso judicial, alias ‘Sopotropo’ fue hallado culpable de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, todos en modalidad agravada.

El juez valoró el material probatorio presentado por la Fiscalía, que incluyó testimonios, análisis balísticos y otros elementos técnicos que permitieron esclarecer la responsabilidad del condenado en el ataque.

Desde los organismos judiciales reiteraron su compromiso de continuar avanzando en los procesos contra otros posibles implicados en el caso.

