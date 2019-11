Nueva canciller tildó de ‘fiasco’ la ayuda de Duque a los venezolanos, en audio filtrado con Francisco Santos

La nueva canciller colombiana Claudia Blum también se vio implicada con sus declaraciones en el audio que se filtró este miércoles mientras conversaba con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.

Blum se escuchó en la conversación que Santos planteó como privada planteando que la “gente no cree” ya que considera que la “ayuda humanitaria” que el Gobierno Nacional le ofrece a Venezuela es un “fiasco”.

“Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál”, aseguró la diplomática en la conversación revelada por Publimetro.

Esta polémica grabación ha sido objeto de críticas ya que además se mencionan críticas a la gestión del excanciller Carlos Holmes Trujillos, y al gobierno de Donald Trump. No obstante, Santos salió en su defensa diciendo que se trató de espionaje en su contra y resaltó que no presentará su renuncia como embajador.