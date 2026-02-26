Gobierno alista nueva baja en la gasolina: precio promedio podría quedar en $15.000

Resumen: El Gobierno analiza una nueva reducción de $500 en la gasolina para marzo. El precio promedio quedaría en $15.000 tras sanear el déficit del FEPC.

El Gobierno Nacional evalúa una nueva reducción de $500 en el precio de la gasolina para el mes de marzo, luego de la rebaja aplicada en febrero.

De concretarse la medida, el valor promedio del galón en el país quedaría cercano a los $15.000 pesos, frente a los $15.557 reportados actualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

La decisión será analizada en una reunión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía.

De confirmarse el ajuste, la gasolina acumularía una disminución de $1.000 en lo corrido de 2026.

¿Por qué baja ahora el precio?

El proceso de saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) implicó un aumento acumulado de $6.800 desde 2022. El objetivo fue cerrar el déficit generado porque el Estado asumía la diferencia entre el precio internacional del combustible y el valor interno, evitando incrementos bruscos para los consumidores.

Durante ese periodo, el precio promedio pasó de $9.300 a $16.057 en enero de 2026. Además, el Gobierno realizó pagos a Ecopetrol para cubrir la deuda acumulada.

Lea también: Captura por droga sintética en Parque Lleras y bajan delitos en El Poblado

Con el déficit prácticamente controlado y el precio local incluso por encima del internacional, la política de combustibles entra ahora en una fase de estabilización. El Ejecutivo espera que las rebajas ayuden a reducir costos de transporte y alivien presiones inflacionarias en otros sectores de la economía.

Más noticias de Colombia