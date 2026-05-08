Resumen: El centro comercial Nuestro Bogotá se pronunció tras el fallecimiento de un trabajador en sus instalaciones el 8 de mayo de 2026. En su comunicado, aclaró que el hecho ocurrió dentro de un local de restaurante, no en áreas comunes, y descartó cualquier relación con ascensores o escaleras eléctricas. Además, señaló que notificó de inmediato a las autoridades y colaboró con las investigaciones, las cuales siguen en curso para esclarecer lo sucedido.

Nuestro Bogotá rompe el silencio: esto dijo tras el incidente que dejó un trabajador muerto

El centro comercial Nuestro Bogotá se pronunció oficialmente tras el incidente ocurrido en la mañana de este viernes 8 de mayo de 2026, en el que un trabajador de uno de los restaurantes del establecimiento perdió la vida dentro de sus instalaciones. El caso es actualmente materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

En el comunicado, la administración explicó que lo ocurrido se presentó al interior de uno de los locales comerciales y no en las zonas comunes del centro comercial. Al referirse al hecho, señalaron: “una persona que se encontraba en uno de los restaurantes que operan dentro del Centro Comercial Nuestro Bogotá sufrió un evento al interior del local.”

Respuesta de la administracion

El centro comercial indicó que, una vez tuvo conocimiento de la situación, activó los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades. En ese sentido, afirmó que “se contactaron a las autoridades pertinentes y se facilitó la logística para permitir el desarrollo natural de las investigaciones”.

De igual forma, reiteró su disposición para colaborar con los organismos judiciales y permitir el avance de las diligencias sin ningún tipo de interferencia.

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Aclaraciones sobre los ascensores

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Uno de los puntos clave del pronunciamiento estuvo relacionado con el sistema de transporte vertical del centro comercial. La administración fue enfática en aclarar que el hecho no tiene relación con estos equipos. Según el comunicado, “el incidente no estuvo relacionado con el funcionamiento de ninguno de sus equipos de transporte vertical (ascensores o escaleras eléctricas)”.

Además, precisaron que estos sistemas cuentan con mantenimientos periódicos realizados por personal especializado, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios.

Respeto a la investigación

Finalmente, la administración del centro comercial manifestó respeto por la familia de la persona fallecida y por el proceso judicial en curso.

El comunicado concluye que cualquier información adicional será establecida exclusivamente por las autoridades competentes, que actualmente adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.