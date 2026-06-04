«Nos sembraron la leyenda negra»: Carlos Vives respalda polémicas declaraciones de Arcángel sobre la conquista

Resumen: Carlos Vives defendió las polémicas declaraciones de Arcángel sobre la conquista española y aseguró que el artista puertorriqueño "tiene toda la razón". El cantante samario destacó el mestizaje como parte fundamental de la identidad latinoamericana y cuestionó las narrativas históricas que, según él, han alejado a los hispanohablantes de su herencia cultural.

Carlos Vives se sumó a la controversia generada por las declaraciones de Arcángel sobre la colonización española y defendió públicamente la postura del cantante puertorriqueño, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas.

Durante una entrevista con Molusco TV, el artista samario expresó su respaldo al exponente urbano, quien semanas atrás recibió fuertes críticas tras afirmar en un concierto en España que ese país no debía pedir disculpas a América por la conquista.

Lejos de marcar distancia frente a la polémica, Vives fue contundente al referirse al discurso de Arcángel.

«Me pareció maravilloso, tiene toda la razón», afirmó el cantante colombiano.

Según explicó, los países de habla hispana comparten una herencia cultural que con frecuencia es vista desde una perspectiva negativa. Para Vives, existe una tendencia a responsabilizar a España por problemas actuales que, en su opinión, tienen causas mucho más complejas.

«Nuestros enemigos históricos… eso fue hace 300 o 400 años. Nosotros perdimos una batalla cultural, el divide y vencerás. A mi me parecieron bien sus palabras, porque somos españoles, hablamos español pero nos hemos acostumbrado a hablar mal de España».

El intérprete de La gota fría también se refirió a la llamada «leyenda negra», una visión crítica sobre el papel histórico de España que, según él, ha influido en la manera en que muchos hispanohablantes perciben su propia identidad.

«Mira a los que hablan inglés, mira a los que hablan francés; te vas a encontrar la ‘leyenda negra’, que es un montón de relatos que nos sembraron a nosotros mismos para no sentir empatía con nuestra madre patria».

Para el artista, esa narrativa ha contribuido a mantener divididos a los pueblos hispanos y ha impedido reconocer aspectos que considera fundamentales en la construcción de la identidad latinoamericana.

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El mestizaje, eje de su argumento

Durante la conversación, Vives defendió el mestizaje como uno de los principales elementos que dieron origen a las sociedades actuales de América Latina.

El cantante señaló que la región es el resultado de la mezcla entre culturas indígenas, europeas y africanas, una combinación que hoy se refleja en el idioma, las tradiciones y las expresiones artísticas.

Bajo esa mirada, sostuvo que Arcángel estaba defendiendo precisamente esa herencia compartida y no intentando desconocer los episodios dolorosos que también forman parte de la historia de la colonización.

Reacciones divididas

Las declaraciones de Vives generaron reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron sus reflexiones sobre la identidad hispana, otros cuestionaron que sus comentarios pasaran por alto el impacto que tuvo la conquista sobre los pueblos originarios.

La discusión surgió luego de que Arcángel recibiera una ola de críticas por unas declaraciones realizadas durante un concierto en España. Tras la controversia, el reguetonero publicó un mensaje aclarando que nunca buscó ofender a Latinoamérica ni a las comunidades indígenas y aseguró que su intención era promover la unión.

Sin embargo, Carlos Vives considera que esas explicaciones no eran necesarias y mantiene su respaldo al artista puertorriqueño, una postura que ha vuelto a encender el debate sobre historia, identidad y memoria cultural en América Latina.