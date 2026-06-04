¡Emergencia familiar! Sin previo aviso, Rosalía cancela su concierto de hoy en Miami

Resumen: En cuanto a la continuidad de su recorrido por el continente americano, su agenda no presenta más alteraciones hasta nuevo aviso. El próximo concierto programado de Rosalía será el jueves 11 de junio en Boston, fecha que actualmente se mantiene en pie según lo previsto en su calendario oficial.

Minuto30.com .- La cantante española Rosalía se ha visto obligada a poner una pausa abrupta a su exitosa gira internacional LUX Tour. A pocas horas de subirse al escenario, la artista canceló sus presentaciones en el estado de Florida debido a un imprevisto familiar de carácter urgente.

El sorpresivo anuncio de Live Nation

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por la empresa Live Nation, promotora oficial de la gira, dejando en evidencia la naturaleza repentina de la situación.

«Debido a una emergencia familiar, Rosalía debe posponer sus próximos shows en Miami y Orlando. La artista lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción», detalla el comunicado oficial.

La cancelación se anunció este mismo jueves 4 de junio, el día exacto en que la estrella catalana tenía previsto presentarse en Miami. Esta nula antelación subraya la seriedad del asunto, obligando a la cantante a paralizar su agenda para estar junto a su círculo más íntimo.

Fechas afectadas y el futuro de la gira

Por el momento, los eventos que quedan oficialmente suspendidos a la espera de reprogramación son:

Jueves 4 de junio: Kaseya Center (Miami).

Lunes 8 de junio: Kia Center (Orlando).

La productora aseguró que ya se encuentra explorando nuevas opciones para reagendar ambos espectáculos y que próximamente brindará más información a los fanáticos sobre el estado de sus entradas.

En cuanto a la continuidad de su recorrido por el continente americano, su agenda no presenta más alteraciones hasta nuevo aviso. El próximo concierto programado de Rosalía será el jueves 11 de junio en Boston, fecha que actualmente se mantiene en pie según lo previsto en su calendario oficial.