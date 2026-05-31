Resumen: El candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha calificado las actuales elecciones como las más cruciales en la historia de Colombia, advirtiendo de manera tajante que el país "se juega la democracia" frente a las políticas de la izquierda radical y el peligro del abstencionismo. Como líder del movimiento Firmes por la Patria, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para proteger el modelo institucional y económico mediante un voto a conciencia que frene el declive de la nación. Además, aprovechó para reiterar las bases de su programa de gobierno "Patria Milagro", el cual promete un drástico plan de choque en seguridad, la suspensión definitiva de los diálogos de paz y recortes históricos al gasto público, haciendo equipo con su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, en un intento por consolidar una opción independiente y alejada de la política tradicional.

«Nos jugamos la democracia»: Abelardo de la Espriella ya votó y dejó contundente mensaje al país

En una de sus declaraciones más críticas y determinantes en lo que va de la contienda por la Casa de Nariño, el líder del movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, aseguró que los colombianos se enfrentan a la jornada electoral más crucial en la era republicana del país. Para el candidato de derecha, los comicios actuales van mucho más allá de un cambio de gobierno tradicional.

«Esta es la elección más importante de la historia de nuestro país, nos jugamos la democracia», advirtió de manera tajante el abogado y aspirante presidencial en entrevista con Semana.

Un llamado urgente contra el abstencionismo y la izquierda

De la Espriella argumentó que el modelo institucional y las libertades del país se encuentran en un punto de quiebre debido a las políticas implementadas por la actual administración y los proyectos de la izquierda radical, a los cuales acusa de intentar perpetuarse y asfixiar el aparato productivo de la nación.

Bajo este panorama, el candidato elevó una alerta especial a los ciudadanos que contemplan no acudir a las urnas:

El peligro de la indiferencia: De la Espriella enfatizó que el abstencionismo en esta ocasión no es una postura neutral, sino un camino que debilita el sistema democrático frente a maquinarias organizadas.

Le puede interesar: “Voté por mis hijos”: Fico Gutiérrez ejerce su derecho al voto y da reporte de masiva asistencia

Voto a conciencia: Invitó a los colombianos a reflexionar sobre el rumbo económico y social de la nación, asegurando que su propuesta de «mano dura» y libertades económicas busca rescatar al país de lo que ha catalogado como un declive institucional.

El modelo de la «Patria Milagro»

El candidato reiteró los pilares fundamentales de su programa de gobierno, denominado «Patria Milagro», con el cual aspira a consolidar una transformación profunda del Estado colombano. Entre sus principales tesis, de la Espriella insistió en la necesidad de implementar un drástico plan de choque en seguridad (inspirado en la Seguridad Democrática y modelos internacionales como el de Nayib Bukele), suspender de inmediato cualquier mesa de negociación judicial vinculada a la paz total y aplicar un recorte histórico del gasto público.

Asimismo, defendió su alianza con el exministro José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, destacando que representan un equipo técnico e independiente alejado de la «vieja política» y de las maquinarias que tradicionalmente se han beneficiado del presupuesto estatal.

Con sus declaraciones, Abelardo de la Espriella busca polarizar y movilizar el voto duro de la oposición, elevando el tono discursivo y situando el debate electoral en un escenario de supervivencia democrática absoluta.

«Nos jugamos la democracia»: Abelardo de la Espriella ya votó y dejó contundente mensaje al país