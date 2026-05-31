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Resumen: El alcalde de Medellín entregó un balance de total normalidad y masiva asistencia ciudadana tras ejercer su derecho al voto, aprovechando la ocasión para enviar un fuerte mensaje político en defensa de la democracia y las libertades. En sus declaraciones, expresó su deseo de que "cese la horrible noche" y pidió un próximo gobierno que no castigue presupuestalmente a las regiones opositoras ni fomente el odio nacional. Finalmente, como primera autoridad de la ciudad, confirmó que los más de 250 puestos de votación operan con tranquilidad, reportando únicamente un incidente logístico menor en el sector de San Diego que ya fue escalado a la Registraduría para garantizar el sufragio de los afectados.

«Voté por mis hijos»: Fico Gutiérrez ejerce su derecho al voto y da reporte de masiva asistencia

Durante la jornada electoral de este domingo, el alcalde de Medellín Fico Gutiérrez ejerció su derecho al sufragio entregando no solo un parte de tranquilidad sobre el avance de los comicios en la capital antioqueña, sino también un contundente mensaje político de cara al futuro del país y su relación con el gobierno nacional.

Tras depositar su tarjetón, el mandatario local atendió a los medios de comunicación y aseguró haber votado por sus convicciones y pensando en las nuevas generaciones, haciendo un llamado a proteger las instituciones del país.

Llamado a la protección de la democracia y críticas al gobierno central

En sus declaraciones, el alcalde fue enfático en la necesidad de cuidar las libertades ciudadanas, advirtiendo sobre los riesgos que corre el sistema democrático si se da por sentado.

«Muchas veces damos por sentado lo que ya tenemos, pero la democracia y las libertades se pierden muy fácil, como se han perdido en otros países. Eso es lo que no le puede pasar a Colombia», afirmó el mandatario.

Además, en lo que se interpreta como una clara postura frente a la actual administración nacional, expresó su deseo de un cambio de rumbo que beneficie a los territorios, utilizando la histórica frase del himno nacional:

Fin de la polarización: Espera que «muy pronto cese la horrible noche» y que nadie vuelva a generar odio en Colombia.

Apoyo a las regiones: Hizo un llamado para que el nuevo gobierno mire hacia las regiones y trabaje de manera conjunta con ellas.

Equidad presupuestal: Pidió que no se «castigue presupuestalmente» a las ciudades o departamentos que representan una oposición política.

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Balance electoral en Medellín: Asistencia masiva y normalidad

Pasando a su rol como primera autoridad de la ciudad, el alcalde entregó un balance positivo sobre el desarrollo de la jornada en los más de 250 puestos de votación habilitados en Medellín. Celebró la gran afluencia de ciudadanos, destacando las largas filas como un síntoma de responsabilidad democrática.

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Reporte de incidentes menores:

El mandatario reportó total normalidad en la ciudad, con la excepción de un caso aislado. Señaló que se presentó un reporte por una modificación realizada por la Registraduría en el puesto de votación del sector de San Diego. Ante esto, confirmó que ya se hizo la solicitud formal a la entidad para que atienda la situación y facilite el derecho al voto de los ciudadanos afectados en ese punto.

«Cuidemos a Colombia, cuidemos la democracia, cuidemos las libertades», concluyó el alcalde, reiterando que hoy salió a las urnas «no solo como alcalde, sino a votar como ciudadano».

«Voté por mis hijos»: Fico Gutiérrez ejerce su derecho al voto y da reporte de masiva asistencia