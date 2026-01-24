¡Noche histórica! Así se vivió el primer concierto de Bad Bunny en Medellín: sorpresas, invitados y un Atanasio a reventar

Resumen: Bad Bunny inauguró su serie de conciertos en Medellín con un espectáculo de más de dos horas en el Estadio Atanasio Girardot, donde combinó música, identidad cultural y una cuidada puesta en escena. El artista sorprendió con un repertorio variado, invitados especiales y mensajes dirigidos al público, dejando altas expectativas para las dos fechas restantes de su gira en la ciudad.

Medellín vivió una noche histórica con el inicio de las tres presentaciones consecutivas de Bad Bunny en el Estadio Atanasio Girardot, donde miles de personas asistieron al primero de los conciertos del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El espectáculo, que se extendió por cerca de dos horas y media, combinó música, identidad cultural y una puesta en escena diseñada para conectar profundamente con el público colombiano.

Desde las 9:00 de la noche, el artista puertorriqueño sorprendió con un show que fue más allá del reguetón. La tarima estuvo dominada por “La Casita”, una estructura que recreó una vivienda tradicional de Puerto Rico y funcionó como eje simbólico del concierto, acompañada por una orquesta, arreglos salseros y una narrativa visual cuidadosamente planeada. El estadio, completamente lleno, respondió con euforia desde el primer momento.

Al subir al escenario, Bad Bunny no ocultó su sorpresa ante la magnitud del recibimiento. “En mi cabeza no me imaginaba que Medellín iba a estar prendida como esta noche. Sepan que no me lo esperaba así”, expresó ante miles de asistentes. El concierto abrió con La Mudanza y continuó con Callaíta en versión salsa, además de temas como NUEVAYoL, Baile inolvidable, Turista y Tití me preguntó, interpretados en distintos actos que marcaron el ritmo de la noche.

Como parte de una tradición dentro de su gira, el artista presentó una canción exclusiva durante la primera noche en Medellín. Tras rendir homenaje a la música colombiana con un fragmento de La reina, del fallecido Diomedes Díaz, Bad Bunny interpretó No me quiero casar, un tema especial que no se repetirá en las siguientes fechas, lo que fue recibido con entusiasmo por el público.

La velada también estuvo marcada por la participación de artistas invitados. La agrupación Bomba Estéreo acompañó a Bad Bunny en la interpretación de Ojitos lindos, en uno de los momentos más emotivos del concierto. Asimismo, la banda puertorriqueña Chuwi fue la encargada de abrir la noche y preparar al público antes de la salida del artista principal.

Más allá de la música, el concierto destacó por su construcción escénica. Los cambios de vestuario, los silencios estratégicos y el uso preciso del espacio permitieron mantener la atención del público durante toda la presentación.

Antes de despedirse, el artista dejó un mensaje que cerró la noche con un tono reflexivo. “Disfruten las cosas simples de la vida, las sencillas: cantar, bailar, reír. Disfruten cada segundo que la vida te regala y aprovéchalo al máximo, no desperdicies tu tiempo en lo negativo”, dijo ante un estadio que respondió con aplausos y cánticos.

Con esta primera presentación, Bad Bunny dio inicio a su paso por Medellín, dejando altas expectativas para las dos fechas restantes, en las que los seguidores esperan nuevas sorpresas y posibles invitados especiales, en una gira que ya marcó su primera noche como inolvidable para la ciudad.