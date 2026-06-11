Resumen: Dos hombres fueron asesinados a tiros en el barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, luego de intentar huir de un hombre armado que los persiguió hasta una zona boscosa. Mientras los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, las autoridades avanzan en la revisión de pruebas y cámaras de seguridad para esclarecer el doble homicidio.

¡Noche de terror en Usaquén! Persiguieron y asesinaron a tiros a dos hombres en el norte de Bogotá

Un nuevo hecho violento volvió a encender las alarmas en Bogotá. Durante la noche del miércoles 10 de junio, dos hombres fueron asesinados en el barrio Verbenal, localidad de Usaquén, en un ataque con arma de fuego que es objeto de indagaciones por parte de las autoridades.

El crimen ocurrió en inmediaciones de la carrera 18A con calle 187, un sector del norte de la ciudad donde convergen zonas residenciales, corredores peatonales y una cicloruta frecuentada por vecinos y deportistas.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron sorprendidas por un hombre armado. Al notar el peligro, intentaron huir y buscar refugio en una zona con vegetación cercana. No obstante, el agresor las persiguió y les disparó antes de escapar.

Cuando los uniformados atendieron el llamado de la comunidad, encontraron a los dos hombres tendidos en el área boscosa, sin signos vitales.

Avanza la investigación del doble homicidio

La oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, teniente coronel Paula Guiza, entregó un balance preliminar sobre lo ocurrido.

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“De inmediato las unidades policiales se desplazaron al lugar, donde observaron dos cuerpos de sexo masculino tendidos sobre una zona boscosa. Al verificar su estado, se evidenció que no presentaban signos vitales”, detalló la oficial.

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Aunque las identidades de las víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente, algunas versiones indican que se trataría de hombres jóvenes. Los cuerpos fueron sometidos a los actos urgentes correspondientes y trasladados posteriormente a Medicina Legal para avanzar en su identificación y determinar con exactitud las causas de muerte.

Funcionarios del laboratorio móvil de Criminalística y unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial y recopilaron elementos materiales probatorios para reconstruir la secuencia del ataque.

Buscan esclarecer el crimen

La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que mantiene activos todos los recursos investigativos para esclarecer este nuevo episodio de violencia en la capital.

Entre las labores que se adelantan están la recopilación de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad del sector y la revisión de las evidencias recolectadas en la escena para establecer quién o quiénes estarían detrás del doble asesinato.

Este caso vuelve a poner en evidencia la preocupación por los homicidios bajo la modalidad de sicariato en Bogotá, especialmente cuando ocurren en espacios transitados por peatones. Hasta el momento, no se han reportado capturas ni se han dado a conocer posibles móviles del crimen.

El proceso continúa en curso y se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen nuevos detalles sobre el avance de las pesquisas.