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Resumen: Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, realizarán una jornada especial de donación en varios puntos. Conozca los requisitos para participar.

¿Quiere ayudar a salvar vidas? Anuncian jornada masiva de donación de sangre en Bogotá

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) realizará una jornada especial de donación de sangre durante el fin de semana y el puente festivo con el objetivo de fortalecer las reservas necesarias para atender emergencias y tratamientos médicos.

La iniciativa contará con unidades móviles ubicadas en diferentes puntos estratégicos de Bogotá y municipios cercanos, facilitando el acceso de los ciudadanos que deseen sumarse a esta causa solidaria.

Según explicó el director del IDCBIS, Gustavo Salguero, la donación de sangre es fundamental para garantizar la atención oportuna de pacientes que requieren transfusiones por cirugías, accidentes, enfermedades crónicas o tratamientos especializados.

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La programación comenzará el sábado 13 de junio en la sede Compensar CEF, ubicada cerca del estadio El Campín, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El domingo 14 de junio la jornada se trasladará al Centro Comercial Centro Mayor, donde estará habilitada entre las 10:30 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

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Por su parte, el lunes festivo 15 de junio se dispondrán dos puntos adicionales: uno en el Parque Ciudad Montes y otro en el sector de Cazucá-San Mateo.

Para participar en la donación de sangre, los interesados deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, encontrarse en buen estado de salud, haber consumido alimentos durante las últimas cuatro horas y presentar un documento de identidad.

Las autoridades recordaron que una sola donación puede beneficiar hasta a tres personas y contribuir al funcionamiento adecuado del sistema de salud.

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