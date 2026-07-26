Resumen: Un ataque armado registrado en el parque principal de Abejorral dejó un hombre muerto y un transeúnte herido por una bala perdida durante la noche del sábado. La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde falleció horas después, mientras que el ciudadano lesionado permanece estable. Las autoridades investigan el caso y analizan si el crimen estaría relacionado con los antecedentes judiciales que registraba el fallecido.

¡Noche de terror en Abejorral! Ataque armado dejó un muerto y un herido por bala perdida

La tranquilidad del parque principal de Abejorral se vio interrumpida durante la noche del sábado 25 de julio, cuando un ataque con arma de fuego dejó como saldo un hombre muerto y un ciudadano herido por una bala perdida. El hecho ocurrió en una de las esquinas de la plaza principal, donde varias personas se encontraban reunidas al momento de los disparos.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima se movilizaba en una motocicleta cuando fue atacada por hombres armados. Tras recibir varios impactos de bala, fue auxiliada y trasladada al hospital del municipio.

La víctima falleció horas después en el hospital

Aunque inicialmente ingresó con vida al centro asistencial e incluso se encontraba estable mientras era preparada para una remisión a un hospital de mayor complejidad, su estado de salud se deterioró y falleció hacia la 1:00 de la madrugada del domingo debido a la gravedad de las heridas.

El secretario de Gobierno de Abejorral, Juan Carlos Orozco, confirmó a MiOriente que la persona fallecida tenía antecedentes judiciales y era conocida por las autoridades.

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Un ciudadano resultó herido durante el ataque

En medio del atentado, un transeúnte que caminaba por el sector fue alcanzado por una bala perdida. El proyectil le perforó un pulmón, por lo que fue atendido inicialmente en el hospital local mientras sus familiares solicitaban agilizar su traslado a un centro médico con mayor capacidad para continuar su tratamiento.

Posteriormente, la Secretaría de Gobierno informó que el ciudadano permanece estable y que se encuentra fuera de peligro.

Autoridades investigan el crimen

Las primeras versiones de testigos indican que los responsables del ataque se desplazaban en una motocicleta y, tras disparar contra la víctima, escaparon del lugar antes de la llegada de las autoridades.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y demás elementos de prueba que permitan avanzar en el esclarecimiento de este nuevo hecho de violencia registrado en el municipio del Oriente antioqueño.