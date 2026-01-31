¡Noche de gala en el Atanasio Girardot! La titular de Atlético Nacional para enfrentar a Messi

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- El “Rey de Copas” ya tiene a sus once guerreros en la cancha para enfrentar el reto internacional más mediático de este inicio de 2026. Ante la mirada del mundo, Diego Arias ha enviado un equipo competitivo para medir fuerzas ante las estrellas de la MLS.

    El Once Titular de Atlético Nacional

    Para este partido de exhibición, Nacional salta al gramado con:

    Portería: David Ospina.

    Defensa: Román, García, William Tesillo, Milton Casco.

    Mediocampo: Zapata, Rengifo, Edwin Cardona.

    Ataque: Marlos Moreno, Sarmiento y Dairon Asprilla.

    El regreso de la magia y la jerarquía

    El planteamiento de Arias busca equilibrio para frenar el poderío ofensivo de la dupla Messi-Suárez, que ya calienta sobre el césped del Atanasio.

    Inter de Miami: El “Show” de Messi en Medellín

    El equipo de Miami no se ha guardado nada. La presencia de Lionel Messi ha generado una euforia total en las tribunas, donde miles de hinchas verdolagas y amantes del fútbol esperan ver destellos de la zurda del astro argentino y Junto a él, al “Pistolero” Luis Suárez.

    Promete una batalla épica.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


