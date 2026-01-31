Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Noche de gala en el Atanasio Girardot! La titular de Atlético Nacional para enfrentar a Messi

Minuto30.com .- El “Rey de Copas” ya tiene a sus once guerreros en la cancha para enfrentar el reto internacional más mediático de este inicio de 2026. Ante la mirada del mundo, Diego Arias ha enviado un equipo competitivo para medir fuerzas ante las estrellas de la MLS.

El Once Titular de Atlético Nacional

Para este partido de exhibición, Nacional salta al gramado con:

Portería: David Ospina.

Defensa: Román, García, William Tesillo, Milton Casco.

Mediocampo: Zapata, Rengifo, Edwin Cardona.

Ataque: Marlos Moreno, Sarmiento y Dairon Asprilla.

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/pvPDoWi7bX — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 31, 2026

El regreso de la magia y la jerarquía

El planteamiento de Arias busca equilibrio para frenar el poderío ofensivo de la dupla Messi-Suárez, que ya calienta sobre el césped del Atanasio.

Inter de Miami: El “Show” de Messi en Medellín

El equipo de Miami no se ha guardado nada. La presencia de Lionel Messi ha generado una euforia total en las tribunas, donde miles de hinchas verdolagas y amantes del fútbol esperan ver destellos de la zurda del astro argentino y Junto a él, al “Pistolero” Luis Suárez.

Lionel Andrés Messi, en el Atanasio ️ pic.twitter.com/cMaEKBhHLL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 31, 2026

Promete una batalla épica.

