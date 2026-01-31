¡Gala en el Atanasio! Messi y Suárez lideran al Inter de Miami frente a un Nacional de lujo

Resumen: la dupla charrúa-argentina en punta será la gran prueba de fuego para la zaga de Nacional
Minuto30.com .- La espera terminó. El Atanasio Girardot ruge para recibir a Lionel Messi, quien salta al campo con la cinta de capitán, acompañado por su eterno socio, Luis Suárez.
Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, no se queda atrás y presenta un once cargado de jerarquía para este duelo de exhibición que es mucho más que un amistoso.
El XI estelar de los visitantes: El “efecto Messi” en Medellín
El Inter de Miami ha confirmado una nómina competitiva para asegurar el espectáculo en la capital antioqueña:
Portería: St Clair.
Defensa: Mura, Falcón, Fray y Allen.
Mediocampo: Rodrigo De Paul, Ayala y Segovia.
Ataque: Silvetti, Luis Suárez y el capitán Lionel Messi.
Los elegidos para hoy ✍️ pic.twitter.com/2HMikXr90e
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2026
La presencia de Rodrigo De Paul en el mediocampo garantiza ese duelo de alta intensidad contra los volantes “verdolagas”, mientras que la dupla charrúa-argentina en punta será la gran prueba de fuego para la zaga de Nacional.
