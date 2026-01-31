¡Gala en el Atanasio! Messi y Suárez lideran al Inter de Miami frente a un Nacional de lujo

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    ¡Histórico! Messi jugará contra Atlético Nacional en Medallo
    Messi lidera al Inter Miami campeón de la MLS que enfrenta al Atlético Nacional en Medellín.
    Minuto30.com .- La espera terminó. El Atanasio Girardot ruge para recibir a Lionel Messi, quien salta al campo con la cinta de capitán, acompañado por su eterno socio, Luis Suárez.

    Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, no se queda atrás y presenta un once cargado de jerarquía para este duelo de exhibición que es mucho más que un amistoso.

    El XI estelar de los visitantes: El “efecto Messi” en Medellín

    El Inter de Miami ha confirmado una nómina competitiva para asegurar el espectáculo en la capital antioqueña:

    Portería: St Clair.

    Defensa: Mura, Falcón, Fray y Allen.

    Mediocampo: Rodrigo De Paul, Ayala y Segovia.

    Ataque: Silvetti, Luis Suárez y el capitán Lionel Messi.

    La presencia de Rodrigo De Paul en el mediocampo garantiza ese duelo de alta intensidad contra los volantes “verdolagas”, mientras que la dupla charrúa-argentina en punta será la gran prueba de fuego para la zaga de Nacional.

    Lea también: ¡Noche de gala en el Atanasio Girardot! La titular de Atlético Nacional para enfrentar a Messi

