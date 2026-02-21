¡Noche de caos en Urrao! Lluvias provocan desbordamientos, colapso del alcantarillado y viviendas afectadas

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Captura de video
    Resumen: Un fuerte aguacero generó múltiples emergencias en el casco urbano de Urrao, donde varias viviendas colapsaron y otras resultaron inundadas. El Cuerpo de Bomberos y el Consejo de Gestión del Riesgo desplegaron unidades para atender los sectores más afectados, mientras avanza el censo de damnificados y el monitoreo de quebradas ante nuevas precipitaciones en Antioquia.

    Un fuerte episodio de lluvias registrado en las últimas horas desencadenó múltiples emergencias en el municipio de Urrao, en el Suroeste antioqueño. El fenómeno climático generó afectaciones tanto en viviendas como en infraestructura pública, obligando a la activación inmediata de los organismos de socorro y del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

    El evento se suma al complejo panorama invernal que atraviesa el departamento de Antioquia, donde ya se reportan cientos de familias damnificadas, principalmente en la subregión de Urabá.

    Red de alcantarillado sobrepasada y barrios anegados

    Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de varias quebradas y saturaron la red de alcantarillado, que superó su capacidad operativa. Como consecuencia, se presentaron inundaciones en viviendas y vías públicas.

    Los sectores con mayores reportes de afectación fueron Moravia, La Plazuela, El Aleu y Buenos Aires. En este último barrio, además de las anegaciones, se registró la caída de un muro en la base militar.

    De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, capitán Julián Durango, cerca de 14 unidades fueron desplegadas para atender los puntos más críticos. Según el reporte preliminar entregado por el oficial, dos de las emergencias de mayor magnitud se localizaron en el barrio Buenos Aires. También se confirmó la afectación completa de la red de alcantarillado en la carrera 31, situación que impactó varias viviendas.

    Viviendas colapsadas y monitoreo permanente

    El balance inicial indica que varias casas colapsaron y otras resultaron inundadas. En el sector de Moravia también se reportaron daños estructurales y acumulación de agua al interior de viviendas.

    Además, algunos afluentes presentaron crecientes súbitas, lo que obligó a intensificar el monitoreo en zonas consideradas de riesgo. Desde los organismos de socorro se priorizó la intervención en los puntos donde la situación representaba mayor peligro para la comunidad.

    Las autoridades señalaron que la atención se mantiene activa mientras continúa la verificación de daños y el acompañamiento a las familias afectadas.

    Respuesta institucional articulada

    Desde la administración municipal informaron que, junto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y el Consejo de Gestión del Riesgo, se adelanta un trabajo coordinado para enfrentar las emergencias ocasionadas por las lluvias.

    Entre las acciones priorizadas se encuentran la mitigación del represamiento de afluentes y la intervención en el muro de contención que cedió durante el aguacero. Las autoridades locales indicaron que el censo de damnificados aún se encuentra en elaboración, por lo que en las próximas horas se espera un informe ampliado con el consolidado de afectaciones y las medidas que se adoptarán para apoyar a las familias impactadas.

    Mientras tanto, se mantiene el llamado a la comunidad a reportar cualquier situación de riesgo y a acatar las recomendaciones de los organismos de emergencia, en medio de una temporada de lluvias que continúa generando alertas en distintas zonas del departamento.


