Enfrentamientos entre grupos armados generan confinamientos y desplazamientos en zona rural de Remedios

Resumen: Los enfrentamientos entre grupos armados en la zona rural de Remedios provocaron afectaciones a la población civil, generando una crisis humanitaria que obligó a varias familias a abandonar sus hogares y a otras a permanecer bajo restricciones por seguridad. Las autoridades y organismos competentes adelantan acciones para atender la emergencia y evaluar el impacto en las comunidades.

La violencia en la zona rural de Remedios, en el nordeste de Antioquia, se ha intensificado debido a enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional. Desde hace más de una semana, las comunidades campesinas viven bajo constante amenaza, obligadas a refugiarse en escuelas y desplazarse hacia municipios cercanos como Yondó, según testimonios de líderes locales y reportes de medios nacionales.

Explosivos y drones en Tamar Bajo

El episodio más crítico se registró el viernes 20 de febrero en la vereda Tamar Bajo. De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, explosivos lanzados desde drones cayeron en inmediaciones de la escuela La Orquídea. Adultos y niños se refugiaron dentro de las instalaciones educativas mientras el fuego cruzado y la posible presencia de artefactos sin detonar incrementaban el riesgo para la población civil.

Organizaciones sociales, entre ellas Cahucopana, denunciaron que los actores armados no solo emplean armas convencionales, sino también tecnologías no tripuladas, lo que aumenta la exposición de comunidades campesinas y de espacios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

#Atención #SosRemedios Denuncian que en zona rural de #Remedios, #Antioquía, se presentan fuertes enfrentamientos entre actores armados ilegales. En las últimas horas, fuertes choques entre grupos armados ilegales han generado pánico entre la población civil, con las horas… pic.twitter.com/DYKupTGzu7 — CORPADES ️ (@corpades) February 21, 2026

Desplazamientos y respuesta institucional

Habitantes de veredas como Dos Quebradas, Caño Tigre, Cooperativa y Campo Vijao también reportaron hostilidades y desplazamientos, lo que evidencia que la emergencia humanitaria se extiende en distintos puntos del nordeste antioqueño.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, informó que la Gobernación coordinó acciones con la Secretaría de Gobierno de Yondó para atender a las familias desplazadas. Además, indicó que fue convocado un Consejo de Seguridad con Ejército y Policía para analizar la situación.

Según el funcionario, los enfrentamientos ocurren en jurisdicción de Remedios, pero en límites cercanos a Yondó, lo que habría generado la salida de personas hacia el casco urbano. En paralelo, el Ejército Nacional, a través de la Brigada 19, solicitó la realización de un consejo de seguridad extraordinario para adoptar medidas de protección, aunque hasta el momento no se ha confirmado su realización.

Disputa territorial y alerta de la Defensoría

El trasfondo de la confrontación está asociado al control de corredores estratégicos vinculados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. La Defensoría del Pueblo mantiene activa desde 2022 una Alerta Temprana para municipios como Remedios, Segovia, Vegachí, Anorí y Amalfi, ante el deterioro progresivo del orden público en la subregión.

En años recientes, el ELN consolidó presencia en zonas de Anorí y Amalfi, mientras que la llegada de disidencias de las antiguas Farc a Remedios y Segovia derivó en alianzas para enfrentar al Clan del Golfo. Esta última estructura, por su parte, ha fortalecido su presencia mediante bloques y frentes que han impuesto retenes ilegales, restricciones a la movilidad y prácticas como el reclutamiento de menores.

En medio de este escenario, las comunidades rurales permanecen confinadas o en riesgo de desplazamiento, con escuelas convertidas en refugios improvisados y una demanda reiterada de intervención urgente por parte de las autoridades para proteger la vida y la integridad de la población civil.