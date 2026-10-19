‘No vamos a ser irresponsables’: Fico habla claro sobre los alumbrados de Medellín

Resumen: Alumbrados de Medellín: Federico Gutiérrez confirmó que el montaje sigue adelante, pero advirtió que su funcionamiento deberá evaluarse ante el fenómeno de El Niño.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los alumbrados de Medellín se realizarán este diciembre, aunque advirtió que las decisiones sobre su funcionamiento deberán tomarse con responsabilidad, teniendo en cuenta las condiciones energéticas del país y la evolución del fenómeno de El Niño.

“Los alumbrados son importantes para la economía también de la ciudad. Jamás sería muy responsable llegar a prender unos alumbrados y que viéramos que eso pone en riesgo el sistema energético de Colombia”, afirmó el mandatario paisa.

Gutiérrez explicó que ya solicitó al gerente de EPM analizar las medidas que podrían adoptarse para mitigar los efectos de la situación energética. Sin embargo, defendió la importancia de mantener esta tradición, tanto por su atractivo turístico como por el impacto que representa para miles de familias.

El alcalde también recordó que el montaje de los alumbrados comienza desde enero y que las instalaciones ya están en proceso de preparación. Por eso, señaló que cualquier determinación deberá considerar distintos factores y no tomarse sin una evaluación previa.

Bajo consumo energético de los alumbrados

Durante sus declaraciones, el mandatario resaltó que los alumbrados de Medellín funcionan con tecnología LED, lo que permite reducir el consumo de electricidad frente a sistemas anteriores.

Según explicó, el gasto energético de estas instalaciones durante toda la temporada, que se extiende por más de un mes, equivale aproximadamente a una hora del consumo diario de la ciudad. Aun así, insistió en que las condiciones actuales obligan a revisar cuidadosamente las alternativas.

La preocupación está relacionada con el fenómeno de El Niño, cuya presencia fue confirmada por el Ideam el pasado 8 de octubre. La entidad estimó una probabilidad del 83% de que alcance una intensidad fuerte a muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

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Aunque las lluvias recientes han contribuido a mejorar algunos niveles de los embalses, Gutiérrez advirtió que esto no significa que la situación esté superada. Mencionó especialmente las reservas de agua para consumo humano y señaló que embalses como Piedras Blancas requieren seguimiento.

El mandatario indicó que EPM deberá analizar las medidas necesarias y coordinar las acciones con el Gobierno nacional. También aseguró que espera un pronunciamiento de la empresa sobre la situación de los posibles cortes de agua en sectores de Medellín.

Por ahora, la Alcaldía mantiene los preparativos de los alumbrados, mientras se evalúan las condiciones que determinarán las decisiones sobre su encendido y funcionamiento durante diciembre.

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