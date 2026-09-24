Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
Pico y Placa Medellín Jueves: 3 - 6 3 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No tuvieron tiempo de reaccionar! Tubo de agua explotó en plena vía y dejó heridos en Venezuela

    El incidente causó daños en siete inmuebles y un vehículo, además de afectar el suministro de agua en varios municipios.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No tuvieron tiempo de reaccionar! Tubo de agua explotó en plena vía y dejó heridos en Venezuela
    Fotos: Captura de video
    ¡No tuvieron tiempo de reaccionar! Tubo de agua explotó en plena vía y dejó heridos en Venezuela

    Resumen: Una tubería de aproximadamente 40 pulgadas del Acueducto Regional del Táchira se fracturó en Táriba, Venezuela, provocando una fuerte salida de agua que afectó la vía y quedó registrada en video. El hecho dejó dos personas heridas, siete inmuebles y un vehículo afectados, mientras el servicio de agua fue suspendido temporalmente en varios municipios por las labores de reparación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una emergencia registrada en Táriba, en el estado Táchira, Venezuela, quedó captada por una cámara de videovigilancia luego de que una tubería de gran tamaño colapsara de manera repentina y provocara una violenta salida de agua sobre una zona por la que transitaban vehículos y peatones.

    El hecho ocurrió en Las Vegas de Táriba, municipio Cárdenas, donde se fracturó una tubería matriz de aproximadamente 40 pulgadas perteneciente al Acueducto Regional del Táchira. La fuerza con la que salió el agua afectó la vía y alcanzó a personas y vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

    El momento quedó registrado en video

    Las imágenes permiten observar el tránsito habitual por el sector poco antes de que se produjera la emergencia. Varios vehículos circulaban por la vía, mientras algunas personas caminaban por los alrededores, sin advertir lo que estaba a punto de suceder.

    En cuestión de segundos, la ruptura del ducto provocó una enorme columna de agua que se elevó varios metros y lanzó fragmentos del pavimento y otros escombros por la fuerza de la presión. Un motociclista que avanzaba hacia el punto logró detenerse antes de ser alcanzado directamente por la salida de agua.

    Tras bajarse de la motocicleta, el hombre corrió para alejarse del lugar. Otro vehículo también alcanzó a atravesar la zona antes de detenerse algunos metros más adelante, mientras quienes se encontraban caminando cerca reaccionaron corriendo ante la magnitud de la emergencia.

    Esto le podría interesar: ¡Tragedia en India! Mujer de 91 años murió tras el ataque de un mono en el patio de su casa

    Daños en viviendas y establecimientos

    La ruptura de la tubería no solo afectó la vía. De acuerdo con la información reportada sobre la emergencia, dos personas resultaron heridas y siete inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, presentaron afectaciones. Algunos de estos espacios sufrieron inundaciones, mientras otros registraron daños estructurales.

    Un vehículo también resultó afectado por el incidente. A esto se sumó el deterioro de una parte de la superficie de la vía, que quedó destruida por la fuerza con la que el agua salió desde el ducto.

    La emergencia también tuvo consecuencias sobre el suministro de agua. El servicio fue suspendido temporalmente en varios municipios mientras se adelantaban las labores necesarias para reparar el tramo que resultó averiado.

    Operativo para controlar la emergencia

    Después de la ruptura, organismos de emergencia y autoridades locales se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Cerca de 50 trabajadores participaron en las labores de remoción de escombros, limpieza y trabajos relacionados con la reparación de la tubería.

    Entre las tareas adelantadas se incluyeron el drenaje del agua acumulada y la excavación de la zona para acceder al tramo afectado del acueducto y avanzar en su sustitución.

    Mientras se desarrollaban estos trabajos, el sector permaneció afectado por las consecuencias de la ruptura y el suministro de agua continuó suspendido temporalmente en las zonas señaladas.

    La cámara de videovigilancia permitió documentar la dimensión de la emergencia y el momento en que la presión del agua convirtió la ruptura del ducto en una situación de riesgo para quienes se encontraban transitando por el lugar.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    INLINE DOWNHILL

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.