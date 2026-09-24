Resumen: Una tubería de aproximadamente 40 pulgadas del Acueducto Regional del Táchira se fracturó en Táriba, Venezuela, provocando una fuerte salida de agua que afectó la vía y quedó registrada en video. El hecho dejó dos personas heridas, siete inmuebles y un vehículo afectados, mientras el servicio de agua fue suspendido temporalmente en varios municipios por las labores de reparación.

¡No tuvieron tiempo de reaccionar! Tubo de agua explotó en plena vía y dejó heridos en Venezuela

Una emergencia registrada en Táriba, en el estado Táchira, Venezuela, quedó captada por una cámara de videovigilancia luego de que una tubería de gran tamaño colapsara de manera repentina y provocara una violenta salida de agua sobre una zona por la que transitaban vehículos y peatones.

El hecho ocurrió en Las Vegas de Táriba, municipio Cárdenas, donde se fracturó una tubería matriz de aproximadamente 40 pulgadas perteneciente al Acueducto Regional del Táchira. La fuerza con la que salió el agua afectó la vía y alcanzó a personas y vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

El momento quedó registrado en video

Las imágenes permiten observar el tránsito habitual por el sector poco antes de que se produjera la emergencia. Varios vehículos circulaban por la vía, mientras algunas personas caminaban por los alrededores, sin advertir lo que estaba a punto de suceder.

En cuestión de segundos, la ruptura del ducto provocó una enorme columna de agua que se elevó varios metros y lanzó fragmentos del pavimento y otros escombros por la fuerza de la presión. Un motociclista que avanzaba hacia el punto logró detenerse antes de ser alcanzado directamente por la salida de agua.

🇻🇪💧 Hay al menos dos heridos tras ruptura de un ducto en el suroeste de Venezuela 👉 La tubería del Acueducto Regional del Táchira (suroeste), de unas 40 pulgadas, sufrió una fractura y causó además daños a siete inmuebles y un vehículo. Autoridades locales acudieron al lugar… pic.twitter.com/xhEUGaBppF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 24, 2026

Tras bajarse de la motocicleta, el hombre corrió para alejarse del lugar. Otro vehículo también alcanzó a atravesar la zona antes de detenerse algunos metros más adelante, mientras quienes se encontraban caminando cerca reaccionaron corriendo ante la magnitud de la emergencia.

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Daños en viviendas y establecimientos

La ruptura de la tubería no solo afectó la vía. De acuerdo con la información reportada sobre la emergencia, dos personas resultaron heridas y siete inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, presentaron afectaciones. Algunos de estos espacios sufrieron inundaciones, mientras otros registraron daños estructurales.

Un vehículo también resultó afectado por el incidente. A esto se sumó el deterioro de una parte de la superficie de la vía, que quedó destruida por la fuerza con la que el agua salió desde el ducto.

La emergencia también tuvo consecuencias sobre el suministro de agua. El servicio fue suspendido temporalmente en varios municipios mientras se adelantaban las labores necesarias para reparar el tramo que resultó averiado.

Operativo para controlar la emergencia

Después de la ruptura, organismos de emergencia y autoridades locales se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Cerca de 50 trabajadores participaron en las labores de remoción de escombros, limpieza y trabajos relacionados con la reparación de la tubería.

Entre las tareas adelantadas se incluyeron el drenaje del agua acumulada y la excavación de la zona para acceder al tramo afectado del acueducto y avanzar en su sustitución.

Mientras se desarrollaban estos trabajos, el sector permaneció afectado por las consecuencias de la ruptura y el suministro de agua continuó suspendido temporalmente en las zonas señaladas.

La cámara de videovigilancia permitió documentar la dimensión de la emergencia y el momento en que la presión del agua convirtió la ruptura del ducto en una situación de riesgo para quienes se encontraban transitando por el lugar.