Resumen: La Alcaldía de Remedios rechazó un video atribuido a disidencias de las Farc que hace señalamientos contra autoridades y reiteró su compromiso con la legalidad.

‘No tenemos vínculos con grupos ilegales’: contundente respuesta de la Alcaldía de Remedios a las disidencias

La Alcaldía de Remedios rechazó públicamente un video que circula en redes sociales y que, presuntamente, fue difundido por el Frente 4 de las disidencias de las Farc.

En la grabación se hacen señalamientos contra la Fuerza Pública y contra los alcaldes de Remedios, Albeiro Arenas Molina, y de Segovia, Edwin Alexander Castañeda Vahos.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía de Remedios negó cualquier vínculo con organizaciones armadas ilegales y aseguró que su administración ha actuado siempre bajo los principios de la Constitución, la legalidad y la transparencia.

«Rechazamos de manera clara y respetuosa cualquier afirmación que pretenda vincularnos con organizaciones ilegales o con actuaciones contrarias a la Constitución y la ley», indicó la administración municipal, que reiteró su compromiso con el bienestar de la comunidad.

En el pronunciamiento también se aclaró que el alcalde no tiene mando operacional sobre la Fuerza Pública. Sin embargo, la administración aseguró que desde el inicio del actual gobierno ha solicitado en los consejos de seguridad y demás espacios institucionales un mayor fortalecimiento de la presencia de las autoridades, especialmente en las zonas rurales del municipio.

Lea también: ¡Aliste la bici! Abren inscripciones para una nueva rodada desde Medellín

La Alcaldía de Remedios también expresó su preocupación por la situación de orden público que afecta sectores limítrofes entre Remedios y Segovia, donde los recientes enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 200 personas.

Frente a estos hechos, la Alcaldía de Remedios condenó las acciones de los grupos armados ilegales y afirmó que ningún actor puede imponer el miedo, restringir la movilidad de la población o vulnerar los derechos de los habitantes.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para confiar en las instituciones, consultar únicamente información a través de canales oficiales y evitar compartir contenidos sin verificar que puedan generar desinformación o aumentar la incertidumbre entre la población.

Más noticias de Antioquia