¡Aliste la bici! Abren inscripciones para una nueva rodada desde Medellín

Resumen: Bike Inder abrió las inscripciones para su segunda rodada de ruta hacia Barbosa. La actividad gratuita se realizará este domingo con ciclistas de experiencia.

Bike Inder abrió las inscripciones para su segunda rodada del año, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín dirigida a ciclistas de ruta con experiencia que buscan participar en recorridos organizados y con acompañamiento institucional.

La actividad se llevará a cabo este domingo 5 de julio desde las 6:00 a.m. y tendrá como destino el municipio de Barbosa. El recorrido, de ida y regreso, está previsto para durar cerca de cinco horas, por lo que los participantes deberán contar con una buena preparación física.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera gratuita a través de la plataforma SIMON 2.0 del Inder. La estrategia busca fortalecer la práctica del ciclismo de ruta en la ciudad mediante salidas mensuales con diferentes recorridos.

En su primera edición, Bike Inder reunió a 170 ciclistas que completaron un trayecto cercano a los 60 kilómetros hasta el Llano de Ovejas, en el municipio de San Pedro de los Milagros.

Durante esa jornada, los participantes contaron con personal de apoyo y servicio de ambulancia, como parte del acompañamiento dispuesto para garantizar la seguridad durante todo el recorrido.

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El programa está enfocado en ciclistas con experiencia en rutas de fondo, por lo que el Inder recomienda asistir con bicicletas de ocho velocidades en adelante y con la condición física necesaria para afrontar este tipo de trayectos.

La entidad indicó que cada edición de Bike Inder ofrecerá un destino diferente, con el propósito de incentivar el deporte, la movilidad activa y el uso responsable de la bicicleta, además de generar espacios de encuentro para los aficionados al ciclismo en Medellín y el área metropolitana.

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