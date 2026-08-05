Resumen: Medellín confirmó que no aplicará restricciones de movilidad por la posesión presidencial. Solo habrá cierres previstos por la Feria de las Flores.

¡Fico despejó la duda! Medellín no tendrá restricciones de movilidad por la posesión presidencial

Mientras varias ciudades del país estudian o implementan medidas especiales con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto, Medellín mantendrá la normalidad en materia de movilidad.

Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que no habrá restricciones adicionales para la circulación de vehículos y ciudadanos durante esa jornada.

El mandatario explicó que la ciudad continuará con su programación habitual de la Feria de las Flores, que ese día tendrá como uno de sus principales eventos el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, además de otras actividades culturales y familiares.

«Me han consultado algunos medios de comunicación si habrá restricciones a la movilidad por la posesión del Presidente, como al parecer lo harán en algunas ciudades. Mi respuesta es muy clara: NO. No habrá restricciones a la movilidad», manifestó Gutiérrez a través de su cuenta en X.

El alcalde también confirmó que viajará a Cali para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, mientras la capital antioqueña continuará desarrollando su agenda de eventos sin modificaciones por razones de seguridad nacional.

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«El 7 de agosto cesará la horrible noche. Estaré como alcalde de Medellín acompañando a Abelardo De La Espriella en Cali en su posesión como presidente de Colombia. En Medellín la ciudad seguirá su ritmo, además en medio de la Feria de las Flores», escribió el mandatario.

Con esta decisión, la Alcaldía busca brindar tranquilidad tanto a los habitantes como a los miles de turistas que visitan la ciudad durante la temporada ferial.

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En ese sentido, aclaró que las únicas afectaciones a la movilidad serán los cierres viales previamente programados para el desarrollo de los desfiles y demás actividades oficiales de la Feria de las Flores.

Las autoridades reiteraron que no habrá medidas extraordinarias asociadas a la posesión presidencial, por lo que la circulación en Medellín dependerá únicamente de los operativos habituales de tránsito previstos para los eventos culturales programados durante esa fecha.

El 7 de agosto, próximo viernes, cesará la horrible noche.

Estaré como Alcalde de Medellín acompañando a Abelardo @DELAESPRIELLAE en Cali en su posesión como Presidente de Colombia 🇨🇴.

En Medellín, la ciudad seguirá su ritmo, además en medio de la Feria de las Flores. Ese día es… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 5, 2026

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