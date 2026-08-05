Resumen: Petro reactivó las órdenes de captura contra alias 'Gafas' y otros siete integrantes de las disidencias de 'Calarcá' tras revocar su reconocimiento en la mesa de paz.

¿Se acabó el beneficio? Petro reactiva órdenes de captura contra alias ‘Gafas’ y otros disidentes de ‘Calarcá’

El presidente Petro reactivó las órdenes de captura contra alias ‘Gafas’ y otros siete integrantes de las disidencias comandadas por alias ‘Calarcá’, luego de revocar el reconocimiento que les permitía participar como representantes en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

La decisión quedó consignada en una resolución firmada el 4 de agosto de 2026, mediante la cual el Ejecutivo concluyó que ya no existen las condiciones para que estas personas continúen vinculadas al proceso de negociación.

Con esta determinación, también quedaron sin efecto los beneficios que suspendían las órdenes de captura mientras ejercían funciones como delegados en los diálogos.

La medida cobija a Jonathan Jair Narváez Quintero, alias ‘Gafas’; Alexander Farfán Suárez; Jaime Muñoz Dorado; Ramiro Pinzón Novoa; Ciro Alfonso Romero Ospina; Guido Mauricio Ortiz Murillo; Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, quienes hacían parte de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y del frente Raúl Reyes.

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Según la resolución, en el caso de alias ‘Gafas’ y otros cinco integrantes, el Gobierno determinó que ya no se evidencia una voluntad de continuar respaldando el proceso de paz, pese a que habían sido reconocidos como representantes y participaron en las actividades de la mesa de negociación.

En cuanto a Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, la decisión se sustentó en la presunción de que ambos habrían fallecido.

El proceso de diálogo con estas disidencias comenzó en octubre de 2023 con un cese al fuego bilateral. Sin embargo, en marzo de 2024 el Gobierno suspendió parcialmente esa medida en varias regiones del país tras la división del Estado Mayor Central entre las estructuras lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, además de los reiterados hechos de violencia atribuidos a esos grupos armados.

Pese a esa fractura, el Ejecutivo mantuvo las conversaciones con las estructuras de alias ‘Calarcá’ e incluso avanzó en una agenda de negociación y en mecanismos para facilitar el traslado de integrantes hacia zonas de ubicación temporal. No obstante, tras varios ciclos de diálogo, el Gobierno concluyó que ocho de sus representantes ya no cumplían las condiciones para permanecer en el proceso.

La decisión se conoce a pocos días del cambio de Gobierno y en medio de los anuncios del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien ha manifestado que pondrá fin a la política de ‘paz total’ impulsada durante la administración de Gustavo Petro.

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