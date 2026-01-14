Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cali regresa a su horario habitual de rumba: se acabó «la jornada extendida» por navidad

Minuto30.com .- Se acabó la “extensión” de fin de año. La Alcaldía de Cali confirmó que, tras el cierre de la temporada decembrina y las festividades de inicio de año, el horario de funcionamiento para el comercio nocturno en la capital del Valle vuelve a su dinámica tradicional.

A partir de este martes 13 de enero de 2026, los establecimientos de ocio y venta de bebidas alcohólicas deberán ajustar sus relojes al Decreto 0122 de 2025, el cual establece límites más tempranos para el cierre de puertas.

Regresan los horarios habituales: ¿Hasta qué hora se puede rumbear?

La medida busca equilibrar la reactivación económica con la seguridad y la convivencia ciudadana. Los horarios quedaron definidos de la siguiente manera:

Discotecas, bares y establecimientos de baile: Su funcionamiento será permitido hasta las 3:00 a.m.

Licoreras y estancos: Estos establecimientos tendrán un horario de cierre más temprano, debiendo finalizar actividades a la 1:00 a.m.

Vigilancia estricta: No es solo el horario

Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, fue enfático en que el retorno al horario tradicional vendrá acompañado de fuertes operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Las autoridades no solo vigilarán el reloj, sino también:

Control de ruido: Verificación de decibeles para no afectar las zonas residenciales.

Manejo de residuos: Disposición correcta de basuras tras el cierre.

Espacio público: Uso correcto de andenes y vías.

Clasificación CIIU: Se verificará que la actividad económica registrada en el código CIIU coincida con lo que realmente ofrece el establecimiento.

“La idea es tener una medida positiva para el desarrollo económico, pero también para la convivencia y la seguridad en Cali”, afirmó el secretario García.

Multas y cierres: Lo que deben saber los comerciantes

El incumplimiento de estas normas no será tomado a la ligera. La Alcaldía recordó que se aplicarán las sanciones contempladas en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía), que incluyen:

Multas económicas considerables.

Cierre temporal del establecimiento, lo que podría afectar gravemente los ingresos de los propietarios.

La Policía Metropolitana y los equipos especializados de la Alcaldía estarán en las calles garantizando que el retorno a la normalidad se cumpla desde la primera noche.

A pesar del fin de la jornada extendida, la Administración Distrital mantiene mesas de trabajo con los comerciantes para analizar el balance de la temporada que termina y estudiar futuras medidas que beneficien a la “Sucursal del Cielo”.