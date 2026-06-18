Resumen: Yeferson Cossio apostó un millón de dólares a la victoria de la Selección Colombia en su debut mundialista frente a Uzbekistán. Tras el triunfo de la Tricolor, el creador de contenido habría obtenido una ganancia superior a los 4.000 millones de pesos, una de las apuestas más comentadas en redes sociales. Además, anunció que destinará 200 millones de pesos a una fundación dedicada al rescate de perros callejeros.

¡No solo ganó la Selección! La millonaria suma que se llevó Yeferson Cossio tras apostar por la Tricolor

El debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 no solo dejó alegría entre los aficionados por la victoria frente a Uzbekistán. El resultado también habría significado una enorme ganancia económica para el creador de contenido Yeferson Cossio, quien decidió jugársela con una de las apuestas más comentadas de las últimas horas.

Desde antes del encuentro, el influenciador antioqueño compartió en sus redes sociales que confiaba plenamente en el triunfo del combinado nacional. Esa confianza lo llevó a realizar una apuesta de un millón de dólares a favor de Colombia, una cifra que rápidamente llamó la atención de sus seguidores debido a su magnitud.

La cantidad apostada equivale a más de 3.400 millones de pesos colombianos, por lo que la decisión generó todo tipo de reacciones en internet. Mientras algunos destacaron la seguridad de Cossio en el equipo nacional, otros consideraron que se trataba de una jugada demasiado arriesgada.

Para vivir el partido de cerca, el creador de contenido viajó a México acompañado por su hermana, Cintia Cossio, y varios amigos. Desde las tribunas compartió diferentes momentos de tensión y emoción mientras seguía el compromiso que definiría el destino de su millonaria apuesta.

Un partido que puso sus nervios al límite

La expectativa comenzó a crecer cuando Colombia abrió el marcador antes del descanso gracias al gol de Daniel Muñoz. En ese momento, Cossio no ocultó su emoción y compartió con sus seguidores la reacción que le provocó la anotación.

“¡Goooool jueputaaaa, casi me desmayo!”, expresó en uno de los videos publicados durante el encuentro.

Con la ventaja parcial de la Tricolor, el influenciador mostró que su movimiento ya registraba ganancias temporales importantes. Sin embargo, la tranquilidad duró poco.

En la segunda mitad, Uzbekistán consiguió el empate y puso en riesgo la apuesta. Durante varios minutos, el resultado dejó en suspenso lo que podría ocurrir con la millonaria suma que estaba en juego.

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La incertidumbre terminó cuando Luis Díaz volvió a adelantar a Colombia en el marcador. La anotación desató una nueva celebración por parte de Cossio, quien reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales.

“¡Volvieron mis ahorros!”, comentó entre risas mientras registraba la euforia del momento.

La millonaria cifra que recibio

Con el triunfo definitivo de Colombia por 3-1, los reportes señalan que la apuesta habría generado un retorno cercano a los 1,37 millones de dólares. Esto representaría una ganancia que supera los 4.000 millones de pesos colombianos.

Aunque el valor final depende de los procesos de validación y auditoría de la plataforma utilizada para realizar la apuesta, la cifra ha generado gran impacto entre los usuarios de redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor del estreno mundialista de la Selección.

Anunció una donación

Además de celebrar la victoria del equipo nacional, Cossio aseguró que parte del dinero obtenido será destinado a una causa social.

Según manifestó en sus publicaciones, tiene previsto entregar 200 millones de pesos a una fundación dedicada al rescate y cuidado de perros en condición de abandono.

La promesa fue bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes destacaron que una parte de las ganancias obtenidas tras la apuesta podría beneficiar a animales que requieren atención y protección.

Mientras tanto, la combinación entre el triunfo de Colombia y la arriesgada apuesta del creador de contenido sigue generando conversación en redes sociales, donde miles de usuarios han reaccionado tanto al resultado deportivo como a la impresionante suma de dinero que habría conseguido gracias a la victoria de la Tricolor.