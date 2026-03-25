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    ¡No solo eran repuestos! Cae banda en Bogotá con motores robados, droga y celulares alterados

    La Policía desmanteló la banda, capturó a responsables y suspendió temporalmente locales vinculados al delito.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No solo eran repuestos! Cae banda en Bogotá con motores robados, droga y celulares alterados
    Foto: Secretaría de Seguridad
    ¡No solo eran repuestos! Cae banda en Bogotá con motores robados, droga y celulares alterados

    Resumen: Un megaoperativo en La Estanzuela, Bogotá, permitió la captura de cuatro personas, la incautación de motores con identificación alterada, celulares y drogas, y el cierre temporal de dos establecimientos, como parte de la lucha contra el hurto de vehículos y el microtráfico.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo policial de gran magnitud en el centro de Bogotá dejó resultados contundentes: motores incautados con marcación adulterada, capturas de responsables y establecimientos comerciales temporalmente cerrados.

    La acción, que involucró a más de 300 uniformados de la Policía de Bogotá y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), tuvo como objetivo combatir la comercialización ilegal de autopartes y el tráfico de estupefacientes en el sector de La Estanzuela, localidad de Los Mártires.

    Motores con marcación alterada

    Durante la intervención, los peritos de la Sijín inspeccionaron decenas de motores, identificando irregularidades que podrían estar vinculadas al hurto de vehículos. Algunos motores presentaban números de serie regrabados, desgaste irregular y la aplicación de sustancias químicas para borrar la marcación original.

    Mediante técnicas forenses como reactivos químicos y luz especializada, los expertos confirmaron la supresión de los sistemas de identificación originales, impidiendo determinar su procedencia legal.

    Como resultado, los motores fueron incautados y uno de los responsables de un establecimiento fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) por el presunto delito de falsedad marcaria.

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    El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la importancia de estas acciones: “Detrás de la venta ilegal de autopartes hay estructuras que se lucran del hurto de vehículos. Con estos operativos no solo cerramos esos mercados ilegales, sino que protegemos a los ciudadanos y evitamos que más personas sean víctimas de este delito”.

    Además, dos establecimientos fueron sancionados con la suspensión temporal de sus actividades por diez días debido a la falta de documentación legal de la mercancía. Las autoridades advirtieron que, en caso de incumplimiento, podrían enfrentar suspensiones de hasta 90 días.

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    Impacto en el microtráfico

    El operativo también afectó el microtráfico en la zona. Tres personas fueron capturadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y se incautaron más de 120 dosis de sustancias psicoactivas presuntamente listas para su venta. Adicionalmente, la Policía confiscó cuatro teléfonos móviles con alteraciones en sus números IMEI, lo que demuestra la amplitud de las redes criminales en la zona.

    La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) insistió en la importancia de adquirir autopartes únicamente en establecimientos legales y autorizados, recordando que comprar piezas de origen desconocido no solo fomenta el hurto de vehículos, sino que también puede acarrear responsabilidades penales para los compradores.

    Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o que atente contra la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, reforzando que la colaboración de los ciudadanos es clave para desarticular estas redes y mejorar la seguridad en la capital.


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