Resumen: Dos perros en Bogotá fueron rescatados tras ser víctimas de maltrato: uno estaba abandonado en una terraza en Engativá y el otro sufrió agresiones físicas en Barrios Unidos, ambos ahora reciben atención especializada para su recuperación.

¡Crueldad sin límites! Perrito abandonado en una terraza y otro brutalmente agredido son rescatados en Bogotá

Las denuncias ciudadanas continúan siendo determinantes para la protección de los animales en Bogotá. En las últimas horas, dos casos de presunto maltrato animal fueron atendidos por las autoridades en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, donde se logró intervenir para salvaguardar la integridad de los caninos afectados.

Los procedimientos fueron adelantados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en articulación con autoridades locales, tras recibir alertas de la comunidad sobre situaciones que comprometían el bienestar de los animales.

Rescate en Engativá: condiciones críticas y abandono

El primer caso se registró en Engativá, donde residentes del sector reportaron la presencia de un perro en evidente estado de abandono dentro de una vivienda. Al realizar la visita de inspección autorizada, los funcionarios encontraron al animal en una terraza, en un entorno con condiciones sanitarias deficientes que impactaban directamente su salud.

Durante la verificación, se evidenció que el espacio en el que permanecía era reducido y presentaba un alto nivel de deterioro en higiene. Además, se estableció que la persona responsable del animal ya no convivía en el lugar, por lo que su cuidado había quedado en manos de terceros.

Tras socializar los hallazgos con quienes se encontraban en la vivienda, se logró la entrega voluntaria del perro. El canino fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal, donde inició un proceso de atención médica y rehabilitación bajo supervisión de un equipo especializado.

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Intervención en Barrios Unidos: agresión registrada en video

El segundo caso tuvo lugar en Barrios Unidos, específicamente en el barrio JJ Vargas, donde las autoridades actuaron luego de que se conociera un video en el que se evidenciaba un acto de agresión contra un perro dentro de un conjunto residencial.

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Durante el procedimiento, realizado por la Alcaldía Local en conjunto con la Policía, se constató que el animal se encontraba en condiciones inadecuadas, sin acceso a agua ni alimento. Asimismo, presentaba señales físicas compatibles con el maltrato denunciado.

El canino estaba bajo el cuidado temporal del hombre señalado como presunto agresor. Sin embargo, tras la intervención, fue entregado a su cuidadora permanente. Adicionalmente, las autoridades impusieron un comparendo al implicado y dejaron constancia de un compromiso formal por parte de la responsable del animal para garantizar su adecuado cuidado en adelante.

El llamado: denunciar salva vidas

Desde las entidades distritales reiteraron la importancia de reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a los animales. Las denuncias oportunas permiten activar rutas de atención y evitar que estos casos se agraven.

Para ello, la ciudadanía cuenta con diferentes canales como la línea de emergencias 123, la atención presencial en la sede del Instituto, la plataforma Bogotá Te Escucha y el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co donde se pueden adjuntar evidencias como fotos o videos.

Las autoridades insisten en que al momento de denunciar es clave aportar información detallada, como la dirección exacta, una descripción clara de los hechos, el estado del animal y, de ser posible, datos del presunto responsable. Estas acciones permiten una respuesta más rápida y efectiva frente a casos de maltrato animal.