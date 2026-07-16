Resumen: El Gobierno británico exigió a la FIFA investigar a la Selección Argentina luego de que sus jugadores exhibieran una bandera reclamando las Islas Malvinas

¿Habrá sanción para Argentina? La drástica petición de Inglaterra a la FIFA por el caso de las Islas Malvinas

Minuto30.com .- El fútbol y la geopolítica han vuelto a chocar en la Copa del Mundo 2026. Tras la vibrante semifinal disputada entre Argentina e Inglaterra, el Gobierno del Reino Unido ha alzado su voz de protesta para exigirle a la FIFA la apertura de una investigación formal contra la selección sudamericana por la exhibición de un mensaje político en el terreno de juego.

El incidente ha escalado rápidamente a nivel diplomático, involucrando a altos funcionarios británicos, al presidente argentino y sacando a relucir el estricto reglamento disciplinario del máximo ente rector del fútbol mundial.

¿Qué desató la polémica tras el pitazo final?

La controversia estalló durante las celebraciones de la selección ‘albiceleste’ tras superar a Inglaterra en las semifinales del torneo. En medio de los festejos, un grupo de jugadores argentinos exhibió ante las cámaras y el público una pancarta con un mensaje claro y directo: ‘Las Malvinas son argentinas’.

Esta alusión directa al archipiélago del Atlántico Sur reabrió viejas heridas sobre un territorio que cuenta con soberanía británica desde 1833, pero que históricamente ha sido reclamado por el país sudamericano, disputa que desembocó en la guerra de 1982.

¿Qué exige el Gobierno británico a la FIFA?

La reacción desde Londres no se hizo esperar. El Gobierno del Reino Unido, encabezado por el primer ministro Keir Starmer, calificó el acto como «totalmente inapropiado» y solicitó la intervención inmediata de las autoridades deportivas.

El ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, fue el encargado de elevar el reclamo público a través de la cadena BBC:

«Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva. Uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol», sentenció el alto funcionario.

¿Cuál fue la postura del presidente Javier Milei?

Para intentar bajar la tensión diplomática, el presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció sobre el incidente. El mandatario pidió públicamente que la victoria deportiva de los dirigidos por Lionel Scaloni no se vincule de manera directa con la histórica y compleja disputa política por la soberanía de las Islas Malvinas, buscando separar el hito futbolístico del reclamo territorial.

¿A qué sanciones se expone Argentina según el reglamento?

La petición británica tiene un fuerte sustento en la normativa vigente. El reglamento de la Copa del Mundo 2026 es tajante respecto a este tipo de manifestaciones.

Según el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos, está estrictamente prohibido que jugadores o miembros de la delegación muestren mensajes o lemas políticos, religiosos o personales antes, durante o después de la conclusión del encuentro.

Adicionalmente, el artículo 17 del Código Disciplinario responsabiliza directamente a las federaciones nacionales (en este caso, la AFA) por las conductas inadecuadas de sus miembros o aficionados. Ahora, el caso queda en manos de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que deberá determinar si abre un expediente y si procede con la imposición de multas o sanciones deportivas.