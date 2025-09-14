¡No se salieron con la suya! Policía recupera celular de $6 millones y captura a ladrones en La Alquería

Resumen: En el sector de La Alquería, la Policía de Bogotá capturó a dos jóvenes de 20 y 21 años que habían robado un celular valorado en más de $6 millones a un repartidor usando un arma traumática. Gracias a la rápida respuesta de los oficiales y la ayuda ciudadana, los ladrones fueron interceptados y se les incautó el teléfono y el arma. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
En una rápida acción policial en el sector de la Alquería, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron arrestados por la Policía de Bogotá luego de robar un celular de alta gama.
El incidente ocurrió cuando los sospechosos, utilizando un arma de fuego traumática, asaltaron a un repartidor para quitarle su teléfono, valorado en más de 6 millones de pesos. Gracias a la colaboración ciudadana y a la pronta respuesta de los oficiales del cuadrante, los presuntos delincuentes fueron interceptados poco después del robo.
Esto le podría interesar: ¡Balacera y persecución! Cae banda de ‘apartamenteros’ en Usaquén
Al momento de su detención, la policía les encontró el celular robado y el arma traumática. Los dos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar cargos por hurto y porte de armas de fuego.
Esta captura se enmarca dentro de los esfuerzos de seguridad de la Policía Metropolitana de Bogotá, que en lo que va del año 2025 ha logrado la captura de más de 25,779 personas por diversos crímenes, incautado 1,086 armas de fuego y recuperado 3,269 celulares.