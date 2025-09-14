¡No se salieron con la suya! Policía recupera celular de $6 millones y captura a ladrones en La Alquería

Resumen: En el sector de La Alquería, la Policía de Bogotá capturó a dos jóvenes de 20 y 21 años que habían robado un celular valorado en más de $6 millones a un repartidor usando un arma traumática. Gracias a la rápida respuesta de los oficiales y la ayuda ciudadana, los ladrones fueron interceptados y se les incautó el teléfono y el arma. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.