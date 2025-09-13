¡Balacera y persecución! Cae banda de ‘apartamenteros’ en Usaquén

Resumen: Después de una intensa persecución en Usaquén, la Policía capturó a dos hombres que, al parecer, formaban parte de una banda de ladrones de residencias. Los detenidos se movilizaban en un vehículo con placas adulteradas, el cual colisionó durante el intento de fuga. A los sospechosos se les encontró pasamontañas y guantes, mientras que otros tres lograron escapar.

Una intensa persecución en la localidad de Usaquén, al norte de la capital, culminó con la captura de dos presuntos delincuentes que harían parte de una banda dedicada al robo de apartamentos y residencias. El operativo, se desencadenó tras la detección de un vehículo sospechoso con placas adulteradas.

La acción de la Policía de Bogotá se inició en el barrio Santa Bárbara, donde un carro con cinco ocupantes fue avistado por las patrullas. Al percatarse de la presencia policial, los individuos emprendieron la huida a toda velocidad.

Esto le podría interesar: ¡El Metro de Bogotá ya es una realidad! El primer tren ya fue ensamblado en el Patio Taller de Bosa

Durante la persecución, el vehículo de los sospechosos colisionó con otro automotor, lo que lo inmovilizó. En medio del choque, se produjo un intercambio de disparos, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. La colisión y el tiroteo permitieron a las autoridades capturar a dos de los implicados, aunque los otros tres lograron escapar.

En Santa Bárbara en #Usaquén usaron adhesivos para esconder la placa de un vehículo; tras una persecución, un choque y un intercambio de disparos fueron capturadas dos personas. En este video el teniente coronel Ricardo Cháves le informa más detalles. pic.twitter.com/lvKPTMhoMh Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 13, 2025

Según el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la Estación de Usaquén, la verificación del vehículo permitió confirmar que las placas tenían adhesivos para su alteración. Además, a los capturados se les encontraron guantes y pasamontañas, elementos que sugieren su intención de cometer robos en la zona.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de falsedad marcaria. Las autoridades continúan con la investigación para determinar su participación en robos a residencias en Usaquén y para dar con el paradero de los otros tres prófugos.