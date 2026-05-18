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Resumen: Cuatro hombres fueron capturados en la localidad de Bosa tras ser señalados de robar a dos estudiantes cerca de un colegio en el barrio Manzanares. La rápida denuncia de las víctimas permitió a la Policía ubicarlos minutos después, encontrándoles celulares, un arma traumática y un arma blanca durante el procedimiento.

¡No se quedaron quietos! Estudiantes en Bosa hicieron caer a cuatro ladrones que los acababan de atracar

La rápida reacción de dos estudiantes y la oportuna respuesta de la Policía permitieron la captura de cuatro hombres señalados de participar en un hurto ocurrido en inmediaciones de un colegio de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Los hechos se registraron en el barrio Manzanares, cuando las víctimas acababan de salir de clases y, según el reporte de las autoridades, fueron abordadas por varios sujetos que las intimidaron para despojarlas de sus pertenencias.

De acuerdo con la información oficial, los presuntos responsables utilizaron un arma cortopunzante para amenazar a los jóvenes y posteriormente huyeron del sector con los objetos robados.

Sin embargo, pocos minutos después del hecho, los estudiantes lograron alertar a una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia en la zona. Gracias a la información entregada por las víctimas sobre las características físicas de los sospechosos y la dirección en la que escaparon, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda por varias vías cercanas.

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La reacción de la Policía permitió ubicarlos rápidamente

Durante el despliegue de las unidades, los uniformados lograron identificar a cuatro hombres que coincidían con las descripciones entregadas por los estudiantes. Los sospechosos fueron interceptados en cercanías del lugar donde ocurrió el robo.

Creyeron que escaparían después de hurtar a estudiantes pero patrullas ya les seguían el rastro. Fue así como cuatro presuntos delincuentes fueron capturados en flagrancia luego de, al parecer, intimidar y hurtar a varios jóvenes a la salida de un colegio en #Bosa. pic.twitter.com/4JXvqRIWTq Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 18, 2026

En medio del procedimiento de registro, las autoridades encontraron varios elementos que, al parecer, estarían relacionados con el caso. Entre ellos había celulares, un arma traumática y un arma blanca.

Además, según informó la Policía, uno de los capturados registra antecedentes judiciales por el delito de hurto, situación que ahora hará parte del proceso investigativo que adelantan las autoridades competentes.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Tras finalizar el procedimiento, los cuatro detenidos fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en las audiencias correspondientes y definir su situación judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo, señalando que la reacción oportuna de las víctimas y el trabajo coordinado de las patrullas permitieron la rápida captura de los señalados responsables.