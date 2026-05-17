Resumen: Un niño de cinco años murió tras caer desde el piso 15 de un conjunto residencial en el sector de Caminos de Fontibón, en el occidente de Bogotá, hecho que es investigado por las autoridades para esclarecer lo ocurrido; según información preliminar, el menor estaba en el apartamento con su hermano mientras su madre trabajaba, y al llegar al lugar la Policía encontró al niño sin signos vitales, mientras Medicina Legal y los organismos competentes avanzan en las indagaciones.

¡Conmoción en Bogotá! Niño de 5 años murió tras caer desde un piso 15 en conjunto residencial

Una nueva tragedia enluta a la ciudad de Bogotá, luego de que un niño de cinco años falleciera tras caer desde el piso 15 de un conjunto residencial ubicado en el sector de Caminos de Fontibón, en la localidad de Fontibón. El hecho es ahora materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer con precisión cómo ocurrió la caída.

El caso se registró en el barrio Puente Grande, en la carrera 135 #17-78, donde unidades de la Policía Metropolitana fueron alertadas por una emergencia en horas de la tarde. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al menor en el suelo y de inmediato se activaron los protocolos de atención, aunque lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Autoridades avanzan en la reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, el menor se encontraba dentro del apartamento acompañado por su hermano al momento del hecho, mientras su madre se encontraba por fuera cumpliendo una jornada laboral. Sin embargo, las circunstancias exactas de la caída aún no han sido esclarecidas.

Las autoridades han señalado que ya se adelantan labores de recolección de testimonios, verificación de cámaras de seguridad del conjunto residencial y análisis de los elementos del lugar, con el fin de reconstruir lo ocurrido en los minutos previos al accidente.

Por su parte, los procedimientos forenses están a cargo de Medicina Legal, entidad que será la encargada de determinar los aspectos técnicos relacionados con el fallecimiento.

Esto le podría interesar: ¡Se pasó de vivo! intentó huir de un retén en Bogotá y terminó capturado con moto y celular robados

Otro caso reciente que generó alarma en la ciudad

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La situación ocurre pocos días después de otro incidente similar registrado en la capital, en el que un niño de dos años cayó desde un cuarto piso en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba.

En ese caso, la reacción de la comunidad fue determinante para evitar un desenlace fatal, luego de que varios vecinos intervinieran de forma inmediata para amortiguar la caída del menor, quien sobrevivió y fue trasladado a un centro asistencial.

Ese episodio también motivó el acompañamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia, que iniciaron verificaciones sobre las condiciones de protección del menor.

Llamado a reforzar la prevención en hogares

Tras el nuevo caso en Fontibón, las autoridades reiteraron el llamado a padres y cuidadores para mantener una supervisión constante sobre los niños pequeños, especialmente en viviendas ubicadas en alturas considerables.

También insistieron en la importancia de implementar elementos de seguridad en ventanas, balcones y accesos que puedan representar un riesgo, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa siendo materia de análisis por parte de las autoridades competentes, que buscan esclarecer completamente lo ocurrido en este lamentable hecho.