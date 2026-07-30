Resumen: Karol G protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira Viajando por el Mundo durante un concierto en Toronto, Canadá. La cantante detuvo el espectáculo para hablar con una pequeña fan, quien sorprendió al revelar que su canción favorita era "Dai Dai", de Shakira. Lejos de incomodarse, la artista la invitó a interpretar el tema frente a miles de asistentes, protagonizando una escena que rápidamente se hizo viral y volvió a generar comentarios sobre su relación con la barranquillera.

¡No se lo esperaba! La inesperada petición de una niña sorprendió a Karol G en pleno concierto

La gira Viajando por el Mundo continúa dejando momentos que van más allá de la música. En medio de una de sus presentaciones en Toronto, Canadá, Karol G protagonizó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

El episodio ocurrió cuando la artista decidió acercarse a los asistentes ubicados en las primeras filas del escenario para compartir unos minutos con ellos. Allí se encontró con una niña identificada como Chloe, con quien sostuvo una breve conversación que terminó robándose la atención del concierto.

La cantante, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo Navarro, detuvo por unos instantes el espectáculo para poder escuchar mejor a la menor. Incluso pidió que la música se detuviera para conversar con ella.

«Páralo, páralo, páralo, páralo», dijo la artista mientras esperaba que el sonido bajara y el estadio guardara silencio.

La respuesta de la niña sorprendió a Karol G

Después de preguntarle su nombre y saludarla, Karol G quiso conocer cuál era la canción favorita de la pequeña. Sin embargo, la respuesta no fue la que muchos esperaban.

En lugar de mencionar alguno de los temas que hacen parte del repertorio de la gira o del álbum Tropicoqueta, Chloe respondió que su canción preferida era «Dai Dai», interpretada por Shakira.

La reacción de la cantante fue inmediata. Con una sonrisa, compartió la respuesta con todo el público y dijo:

«¿Tu canción favorita es Dai Dai de Shakira?»

Lejos de mostrarse incómoda, Karol G convirtió el momento en una experiencia para la niña y decidió seguir la conversación frente a miles de asistentes.

Karol G le dio el protagonismo a la pequeña fan

Tras escuchar la respuesta, la artista invitó a Chloe a cantar el tema que acababa de mencionar.

Esto le podría interesar: ¿Cristiano Ronaldo y Georgina se casan este fin de semana? Esto es lo que realmente se sabe de la boda

«Ella se la sabe. Ella acaba de decir que su canción favorita es Dai Dai de Shakira. ¿La quieres cantar? ¿Te la sabes?», expresó Karol G mientras le acercaba el micrófono.

🎤 En pleno show, Karol G le preguntó a una niña cuál era su canción favorita. La respuesta sorprendió a todos: “DAI DAI”, de Shakira. pic.twitter.com/IcE0LuT0Ms — Billboard AR (@BillboardArg) July 30, 2026

La menor aceptó la invitación y comenzó a interpretar la canción frente al público. Durante la intervención, la cantante permaneció a su lado acompañándola con sonrisas y gestos de apoyo, mientras los asistentes respondían con aplausos y entusiasmo.

Al finalizar la interpretación, ambas se fundieron en un abrazo que fue celebrado por quienes presenciaban el concierto y que posteriormente se convirtió en uno de los videos más compartidos de la presentación en redes sociales.

Un momento que volvió a generar comentarios sobre Shakira y Karol G

La escena también reavivó las conversaciones que desde hace varios años suelen aparecer en redes sociales alrededor de Karol G y Shakira. Aunque ambas colaboraron en 2023 con la canción TQG, algunos usuarios continúan alimentando especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre las dos artistas.

Hasta el momento, ninguna de las cantantes ha manifestado públicamente la existencia de diferencias personales y, por el contrario, ambas mantienen una relación profesional marcada por el éxito de la colaboración que lanzaron hace algunos años.

En esta ocasión, la reacción de Karol G fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de naturalidad, ya que permitió que la niña cantara el tema de otra artista colombiana y convirtió ese instante en uno de los momentos más recordados de la noche.

La gira sigue recorriendo Norteamérica

El concierto en Toronto hace parte de Viajando por el Mundo, la gira con la que Karol G presenta en vivo las canciones de Tropicoqueta, su más reciente producción discográfica.

El tour comenzó el pasado fin de semana en Chicago y contempla más de 65 presentaciones en diferentes países. Además de interpretar los temas de su nuevo álbum, la cantante ha incluido varios de los éxitos que la han consolidado como una de las artistas latinas más escuchadas a nivel mundial.

Mientras continúa su recorrido internacional, escenas como la vivida con Chloe siguen demostrando que los momentos espontáneos sobre el escenario también terminan convirtiéndose en algunos de los recuerdos más especiales para sus seguidores.