¡No se desespere! La DIAN se declara en contingencia por fallas técnicas en su plataforma

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció que, debido a problemas técnicos en sus sistemas de información, se ha declarado una contingencia que comenzó a regir desde el 27 de diciembre de 2025 y que se mantendrá hasta que los servicios digitales vuelvan a funcionar con normalidad.

Esta medida aplica para todos los contribuyentes que necesiten realizar pagos o presentar declaraciones de impuestos, así como para los usuarios de comercio exterior que tengan dificultades para hacer trámites de importaciones, tránsito aduanero, salida de mercancías o utilizar el Sistema de Información y Gestión Aduanera (SYGA SIGLO XXI).

Según la DIAN, la decisión se tomó con base en la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología y está respaldada por el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, el artículo 27 del Decreto 1165 de 2019 y el artículo 2 de la Resolución 46 de 2019. La contingencia se declaró porque estas fallas técnicas han impedido que algunos contribuyentes puedan pagar sus impuestos o presentar sus declaraciones, y que los usuarios aduaneros completen sus trámites de comercio exterior.

La entidad informó que los contribuyentes podrán presentar sus declaraciones y realizar los pagos correspondientes hasta el día siguiente de que se confirme que los sistemas digitales están funcionando normalmente. La DIAN comunicará esta información a través de su página web y sus redes sociales.

En cuanto a los trámites aduaneros, los usuarios deben seguir lo indicado en los artículos 2, 202, 365, 526-6 y demás normas relacionadas de la Resolución 46 de 2019. Si se presentan problemas, deberán reportarlos por los canales oficiales, adjuntar capturas de pantalla que muestren el error y solicitar a las direcciones seccionales la autorización para realizar los trámites de manera manual como parte de la contingencia.

La DIAN aseguró que está trabajando de manera constante para restablecer los servicios lo antes posible y normalizar el acceso a todos sus sistemas tributarios y aduaneros, con el fin de que los contribuyentes y usuarios puedan cumplir sus obligaciones sin inconvenientes.