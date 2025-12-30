Resumen: El desempleo en Colombia bajó al 7% en noviembre de 2025, en medio del aumento del salario mínimo y nuevos ajustes tributarios anunciados por el Gobierno.

El desempleo cae al 7% en Colombia mientras sube el salario mínimo y vienen más impuestos

El desempleo en Colombia mostró una reducción significativa al cierre de noviembre de 2025, al ubicarse en el 7%, de acuerdo con las cifras más recientes divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El dato representa una disminución de más de un punto porcentual frente al mismo mes del año anterior, cuando el indicador se encontraba por encima del 8%, lo que refleja una mejora progresiva en el mercado laboral del país.

Según el informe oficial, la tasa global de participación alcanzó el 64,7%, evidenciando un mayor número de personas activas dentro del mercado laboral. De igual forma, la tasa de ocupación se situó en 60,2%, mostrando un crecimiento superior al registrado en noviembre de 2024.

Estos resultados sugieren que más colombianos están logrando vincularse a actividades productivas formales e informales, impulsando el dinamismo económico.

El comportamiento positivo del desempleo coincide con el reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo, que a partir del 1 de enero se fijará en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte ascenderá a $249.095, completando un ingreso mensual cercano a los $2 millones.

Desde el Ejecutivo se ha insistido en que este incremento fortalecerá el consumo interno y ayudará a sostener la reactivación económica.

Por otro lado, en las medidas se contempla el aumento del IVA a los licores, que pasará del 5% al 19%, con excepción de la cerveza. A esto se suma un mayor impuesto al consumo de cigarrillos y vapeadores, ajustes al IVA en compras digitales internacionales y nuevos gravámenes al patrimonio de altos capitales.

Finalmente, el Gobierno anunció recortes en el gasto público, como la eliminación de beneficios salariales a congresistas y la posible postergación de grandes proyectos de infraestructura, en un intento por cerrar el déficit fiscal que aún persiste.

