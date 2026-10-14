No se confíe por los aguaceros: Medellín todavía debe ahorrar agua

Resumen: EPM pide mantener el ahorro de agua en Medellín y el Valle de Aburrá. Aunque han aumentado las lluvias, los embalses aún no recuperan sus reservas ante el fenómeno de El Niño.

El ahorro de agua sigue siendo fundamental en Medellín y el Valle de Aburrá, pese a las lluvias registradas durante los últimos días. EPM advirtió que las precipitaciones no han permitido recuperar las reservas de los embalses al ritmo necesario para afrontar los próximos meses, cuando se prevé una disminución de las lluvias por el fenómeno de El Niño.

La empresa destacó que durante el pasado puente festivo el consumo se mantuvo por debajo de las metas establecidas en algunas zonas, un resultado favorecido en parte por el receso escolar. Sin embargo, insistió en que la comunidad debe mantener las medidas de ahorro para proteger el abastecimiento de agua.

El martes 13 de octubre, los usuarios abastecidos por Piedras Blancas ahorraron un promedio de 90 litros por hogar al día, frente a una meta de 92 litros, lo que representa un cumplimiento del 97,8%. En La Fe, el ahorro fue de 32 litros diarios por hogar, equivalente al 45,7% de la meta de 70 litros. Por su parte, Riogrande II registró 43 litros, correspondientes al 61,4% de su objetivo.

¿Por qué siguen las interrupciones del servicio?

De acuerdo con EPM, que llueva en el Valle de Aburrá no significa que las precipitaciones estén llegando en cantidades suficientes a las cuencas que abastecen los embalses. Por eso, los aguaceros recientes no son garantía de una recuperación sostenida de las reservas.

Un ejemplo es Piedras Blancas, cuyo volumen almacenado pasó del 92,44% al 68,79% entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre. Aunque frente a la semana anterior presentó una recuperación cercana a tres puntos porcentuales, la mejora no compensa la disminución acumulada.

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Además, los pronósticos climáticos indican que durante los próximos seis meses podría llover entre un 40% y un 45% menos de lo habitual. Ante este panorama, las interrupciones programadas del servicio buscan reducir temporalmente el consumo y conservar agua para los periodos más secos.

EPM reiteró que el ahorro de agua debe mantenerse incluso cuando se presentan lluvias, pues el sistema continúa suministrando agua a hogares, comercios e industrias.

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