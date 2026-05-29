«No sabe nadar» Video revela cómo cayó el turista al embalse de Guatapé

Resumen: Las imágenes captadas antes de la tragedia muestran una serie de eventos que cambiaron por completo la hipótesis inicial del caso. Según los reportes, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: Ante la presión y las persistentes reclamaciones de los presentes, Alexánder tomó la decisión de lanzarse al agua, sin saber nadar.

Minuto30.com .- El hallazgo del cuerpo sin vida de Alexánder Avendaño Varela, un turista de 22 años, cerró las labores de búsqueda en el embalse El Peñol-Guatapé, pero abrió la puerta a una compleja investigación judicial.

Nuevos videos en poder de las autoridades revelarían que la caída del joven al agua fue el desenlace de una tensa confrontación a bordo de una embarcación.

El video clave: riña, forcejeo y un salto fatal

Las imágenes captadas antes de la tragedia muestran una serie de eventos que cambiaron por completo la hipótesis inicial del caso. Según los reportes, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

El joven sostuvo una fuerte discusión con varias personas que se encontraban con él en el bote; la tensión escaló rápidamente a los golpes entre la víctima y los demás asistentes.

El video permite observar que, en medio del forcejeo, a Alexander lo habrían despojado una prenda de vestir, al parecer, con la intención de hallar un objeto perdido, mientras varias personas le golpean e incluso una mujer grito «ahóguenlo».

Ante la presión y las persistentes reclamaciones de los presentes, Alexánder tomó la decisión de lanzarse al agua. Los ocupantes de la embarcación advirtieron de inmediato que el joven no sabía nadar, y segundos después se hundió en el embalse, ante la mirada atónita de los que iban en el barco; Alexánder intentó desesperadamente mantenerse a flote, pero no lo logró.

Un complejo operativo de recuperación

El rescate del cuerpo fue liderado por el Cuerpo de Bomberos de El Peñol y requirió un enorme esfuerzo logístico debido a las condiciones del embalse:

Las labores se concentraron en el sector El Marial, un área de alta peligrosidad con profundidades que alcanzan hasta los 50 metros.

Dadas las difíciles condiciones del agua y la profundidad, el operativo contó con el apoyo fundamental de 14 buzos especializados provenientes de Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral y El Retiro.

Investigación en curso

Con la recuperación del cadáver y la aparición de esta pieza audiovisual, las autoridades competentes buscan esclarecer los motivos exactos de la riña, qué tipo de objeto estaban buscando los agresores y cuál es el grado de responsabilidad legal de las personas que acompañaban al turista en el momento de su muerte.

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