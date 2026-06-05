Resumen: Shakira rechazó públicamente el uso de su imagen en publicaciones que la vinculaban con una campaña presidencial en Colombia. A través de un comunicado, la artista aseguró que las imágenes difundidas eran falsas, negó apoyar a cualquier candidato y reiteró su compromiso con la democracia y el derecho de los ciudadanos a elegir libremente.

“No respaldo a ningún candidato”: Shakira rechaza el uso de su imagen en una campaña presidencial

La cantante colombiana Shakira salió al paso de varias publicaciones que circularon en redes sociales durante los últimos días y que la relacionaban con una de las campañas que disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia.

A través de un pronunciamiento difundido por su equipo de prensa, la artista negó haber autorizado el uso de su imagen en piezas gráficas que promovían una candidatura y dejó claro que no respalda a ninguno de los aspirantes que continúan en la contienda electoral.

La reacción de la barranquillera se produjo después de que comenzaran a compartirse imágenes y contenidos digitales en los que aparecía asociada a mensajes de apoyo político. Según explicó la cantante, dicho material fue elaborado y divulgado sin su consentimiento.

“Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”, señaló.

Un mensaje enfocado en la democracia

Además de rechazar la utilización de su imagen en el debate electoral, la artista aprovechó el comunicado para enviar un mensaje relacionado con la participación ciudadana y el respeto por las decisiones de los votantes.

“Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, agregó.

Con esta declaración, la cantante buscó despejar cualquier interpretación sobre una posible adhesión a alguna campaña presidencial y reiteró que no ha intervenido públicamente a favor de ningún candidato.

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El origen de la controversia

La polémica surgió luego de que en distintas plataformas digitales se compartieran publicaciones que vinculaban a Shakira con la candidatura de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico que disputará la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la información conocida, parte del material fue difundido por un grupo de seguidores identificado como “Wolfpack con el Pacto Histórico”, que utilizó imágenes editadas para promover mensajes relacionados con la campaña.

Entre las piezas que circularon apareció un montaje en el que se observaba a la artista junto al candidato presidencial Iván Cepeda y a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de esa campaña.

Tras la difusión de estas publicaciones y el posterior pronunciamiento de la cantante, algunos de esos contenidos fueron eliminados de las redes sociales.

El papel de los fandoms en la campaña digital

La controversia también puso de nuevo sobre la mesa la creciente participación de comunidades de seguidores de artistas y fenómenos culturales dentro de las conversaciones políticas en redes sociales.

Durante las últimas semanas, distintos grupos de fanáticos han impulsado contenidos relacionados con la campaña presidencial a través de plataformas digitales. Entre ellos aparecen colectivos de seguidores de artistas internacionales y comunidades vinculadas al K-pop, que han promovido mensajes de apoyo a determinadas propuestas políticas.

Sin embargo, hasta el momento no existe información que indique que artistas como Shakira o figuras internacionales mencionadas por estos grupos hayan autorizado el uso de sus nombres, imágenes o marcas personales dentro de dichas iniciativas.

Mientras avanza la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, la cantante dejó sentada su posición: no respalda a ningún aspirante y rechaza cualquier utilización de su imagen que sugiera lo contrario.