Resumen: El Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino, falleció a los 77 años tras varios años enfrentando la enfermedad de Parkinson. Líder histórico de Los Redonditos de Ricota y referente de la música popular en su país, construyó una carrera que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable tanto en su etapa con la banda como en su trayectoria como solista.

Murió el Indio Solari, figura clave del rock argentino y líder histórico de Los Redonditos de Ricota

La música argentina despide a una de sus voces más influyentes. Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como el Indio Solari, falleció este 5 de junio a los 77 años, poniendo fin a una trayectoria artística que marcó a varias generaciones y dejó una huella profunda en la historia del rock en español.

La noticia provocó una inmediata reacción entre seguidores, músicos y figuras de la cultura, que durante décadas encontraron en sus canciones una referencia obligada dentro de la escena musical argentina.

De acuerdo con información divulgada por el medio argentino Teleshow, el artista murió en su residencia de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. El mismo medio señaló que se realizaría una autopsia de protocolo para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

Una figura única dentro del rock argentino

A lo largo de su carrera, Solari construyó una relación singular con el público. Alejado de la exposición constante y de las dinámicas habituales de la industria del entretenimiento, cultivó una imagen reservada que terminó convirtiéndolo en uno de los personajes más enigmáticos de la cultura argentina.

Su influencia trascendió el ámbito estrictamente musical. Para miles de seguidores, sus composiciones representaron una forma de interpretar la realidad social, política y cultural del país, consolidándolo como una figura de referencia dentro del rock nacional.

El nacimiento de Los Redonditos de Ricota

La historia artística del Indio Solari quedó estrechamente ligada a la de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación fundada en 1975 en la ciudad de La Plata junto a Skay Beilinson.

Con el paso de los años, la banda desarrolló una identidad propia que la diferenció del resto de proyectos de la época. Su apuesta por la independencia artística y su distancia de los circuitos tradicionales de promoción contribuyeron a construir un fenómeno cultural que perduró durante décadas.

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Durante su trayectoria, Los Redonditos de Ricota publicaron nueve álbumes de estudio y consolidaron un catálogo que terminó ocupando un lugar privilegiado dentro de la historia del rock argentino. Producciones como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado y Luzbelito continúan siendo consideradas obras fundamentales del género.

Una nueva etapa como solista

Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una nueva etapa artística que lo llevó a reencontrarse con su público desde una propuesta diferente.

En 2004 presentó El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel), trabajo que marcó el comienzo de su carrera posterior a Los Redondos. Más adelante llegarían Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010), Pajaritos, bravos muchachitos (2013) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).

Durante esos años mantuvo una convocatoria masiva en cada una de sus presentaciones, demostrando que el vínculo construido con sus seguidores seguía intacto.

La enfermedad que marcó sus últimos años

Uno de los momentos más impactantes de su etapa final ocurrió en marzo de 2016, cuando reveló públicamente que padecía Parkinson.

El anuncio se produjo durante un recital en Tandil, donde expresó ante sus seguidores: “el Parkinson me anda pisando los talones”.

@rlcnoticias 🎸🖤 El 12 de marzo de 2016, en un recital en Tandil, el Indio Solari sorprendió a miles de fanáticos al revelar que padecía Parkinson. 🎤 Antes de comenzar el show, dejó una frase que quedó marcada para siempre: “Mr. Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy”. 💔 Un momento tan inesperado que conmovió a todo el público presente. ROSARIO LA CIUDAD NOTICIAS & ENTRETENIMIENTO ♬ sonido original – RLC Noticias

Con el paso del tiempo, la enfermedad comenzó a limitar sus actividades sobre los escenarios. Su último recital presencial se realizó en 2017, durante un multitudinario encuentro en Olavarría.

Aunque el avance del Parkinson terminó alejándolo de las presentaciones en vivo, Solari continuó vinculado a la creación artística. En los años posteriores participó en proyectos musicales, publicó libros y exploró nuevas alternativas tecnológicas para mantenerse cerca de su audiencia.

Entre ellas se destacó un concierto virtual realizado mediante tecnología holográfica en 2020, experiencia que reflejó su intención de seguir conectado con el público pese a las dificultades de salud.

Su última aparición pública tuvo lugar en enero de este año, cuando envió un mensaje con motivo del reconocimiento Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Con su partida se cierra uno de los capítulos más importantes de la historia reciente del rock argentino. Sin embargo, su obra, sus canciones y la influencia que ejerció sobre varias generaciones seguirán ocupando un lugar central dentro de la cultura musical latinoamericana.