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    «No queremos otra muerte»: El desalojo preventivo en sectores vulnerables de Medellín no es negociable

    El 3 de abril de este año, una emergencia en el mismo sector le costó la vida a un niño venezolano de 5 años, lo que se busca es no repetir esta tragedia

    Publicado por: SoloDuque

    «No queremos otra muerte»: El desalojo preventivo en sectores vulnerables de Medellín no es negociable

    Resumen: Aunque se trata de determinaciones complejas, la prioridad absoluta es salvaguardar a las familias en zonas de riesgo para no repetir la dolorosa pérdida de un menor de 5 años.

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    Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, defendió las recientes intervenciones preventivas adoptadas en sectores vulnerables de la ciudad, asegurando que, aunque implican «decisiones difíciles» para las comunidades, el objetivo innegociable es proteger la vida de los ciudadanos frente a la temporada de lluvias.

    A través de sus canales oficiales, la administración local hizo un llamado a la consciencia ciudadana recordando el doloroso antecedente ocurrido hace unos meses, cuando una falla estructural por cuenta del invierno cobró la vida de un menor de edad.

    «En la pasada emergencia un niño perdió la vida, no queremos más muertes por emergencias. Estamos acompañando a todas las familias del sector para evitar tragedias», señaló la Alcaldía, confirmando el despliegue de equipos sociales y del DAGRD en las zonas afectadas.

    Lugar en el que colapsó una pared a causa de las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada la máquina en Medellín, provocando la muerte de un niño venezolano de 5 años

    Lugar en el que colapsó una pared a causa de las fuertes lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Máquina en Medellín, provocando la muerte de Sebastián, un niño venezolano de 5 años

    El trágico antecedente que marcó a la ciudad

    La emergencia en la que murió Sebastián se registró el 3 de abril de 2026 en la Comuna 3 (Manrique), en el sector limítrofe de San José de la Cima No. 2 y Las Granjas.

    El colapso: Durante una tarde de fuertes lluvias, el desbordamiento súbito de la quebrada La Máquina generó una fuerte presión hidráulica que terminó por socavar las bases de una vivienda.

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    La víctima: El siniestro provocó el desplome de una pared interna que cayó directamente sobre Sebastián un niño de 5 años, de nacionalidad venezolana, quien se encontraba resguardándose del aguacero en el interior del inmueble.

    El desenlace: A pesar de la rápida respuesta y movilización de unidades de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Medellín, el pequeño ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado de entre los escombros.

    Frente a este escenario, la administración distrital reiteró que el acompañamiento psicológico, logístico y preventivo a las familias asentadas en los márgenes de las quebradas se mantendrá de forma estricta para mitigar el riesgo de nuevos colapsos.

    Lea también: Niño de 5 años murió en Manrique: Una pared lo aplastó por desbordamiento de la quebrada La Máquina

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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