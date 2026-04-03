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Resumen: El desbordamiento súbito de la fuente hídrica generó una presión hidráulica que socavó las bases de la vivienda, causando el desplome de una de las paredes internas.

Niño de 5 años murió en Manrique: Una pared lo aplastó por desbordamiento de la quebrada La Máquina

Minuto30.com .- Las fuertes lluvias que azotaron a Medellín durante la tarde de este viernes provocaron una tragedia en la Comuna 3 (Manrique). Un menor de 5 años, de nacionalidad venezolana, perdió la vida luego de que el desbordamiento de la quebrada La Máquina provocara el colapso de un muro de su vivienda, el cual cayó sobre el pequeño mientras se resguardaba del aguacero.

El lamentable hecho ocurrió en la Carrera 31A Nro. 84A – 199, en el sector de San José de la Cima No. 2, limítrofe con el barrio Las Granjas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando su solidaridad con la familia afectada.

Crónica de la emergencia en el nororiente

De acuerdo con versiones extraoficiales, el desbordamiento súbito de la fuente hídrica generó una presión hidráulica que socavó las bases de la vivienda, causando el desplome de una de las paredes internas.

A pesar de la rápida llegada de las unidades de Bomberos Medellín y la Policía Nacional, el menor ya no presentaba signos vitales al momento del rescate. A esta hora, el equipo de acompañamiento social de la Alcaldía de Medellín y el DAGRD brindan apoyo psicológico y logístico a la madre del niño y a sus allegados.

Balance de las lluvias: Afectaciones en la ciudad

El fuerte temporal no solo impactó a Manrique. El sistema de gestión del riesgo reporta múltiples incidentes en diferentes puntos de la capital antioqueña:

Manrique Oriental y Las Granjas: Varias viviendas y vehículos resultaron afectados por lodo, material vegetal y desbordamientos.

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El Poblado: Se registró el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Afortunadamente, en este sector no se reportan heridos ni daños estructurales de consideración.

Puntos Críticos: Unidades de la Secretaría de Salud y Bienestar Social se encuentran en territorio evaluando si es necesaria la evacuación preventiva de otras familias en zonas de ladera.

Recomendaciones ante la alerta climática

Debido a que los suelos en las zonas de ladera de Medellín se encuentran saturados por las constantes lluvias de esta Semana Santa, el DAGRD recomienda:

Vigilancia de quebradas: Si nota un cambio en el color del agua o un aumento súbito del nivel, aléjese de las orillas.

Grietas en terrenos: Reporte de inmediato a la línea 123 si observa grietas nuevas en paredes o movimientos de tierra en el sector.

Evacuación: No dude en salir de su vivienda si las autoridades de socorro así lo indican.